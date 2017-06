Sorpresa: Mario Ishii competirá en la interna del PJ contra Randazzo

Parece que Florencio Randazzo tendrá competencia en primarias, pero no como las imaginaba. El intendente de José C. Paz, Mario Ishii confirmó que se anotará en las internas del Partido Justicialista.

" Yo estoy en el PJ desde 1995 y nunca salí de este lugar. Me voy a presentar como candidato y voy a enfrentar a todos los que se presentan. Es para darle una oportunidad a todos los compañeros que se quieran presentar ", declaró en diálogo con Luis Novaresio en radio La Red.

Ishii dijo que está enojado con Cristina Kirchner y con su hijo, Máximo, porque adoptaron la estrategia de dejar el PJ para formar un nuevo frente en el cual no habrá competencia. Aseguró, además, que usaron el sello del PJ a su antojo y ahora lo dejan vacío.

Hay otra lectura. Algunos creen que es una jugada cruel de la ex Presidente contra su ex ministro de Transporte, quien no aceptó sumarse a la lista de unidad que proponía CFK. Parece mucho.