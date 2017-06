¿Habrá aumentos en las tarifas del agua?

Los diputados Silvia Augsburger, Rubén Giustiniani y Fabián Palo Oliver presentaron un proyecto de comunicación, solicitándole al Poder Ejecutivo que deje sin efecto el aumento y que se exija al Enress y a Assa la convocatoria a una audiencia pública para discutir este nuevo aumento.

En tal sentido, la Diputada Augsburger argumentó que "el gobierno provincial, para definir esto, adopta un camino que ya fue cuestionado judicialmente cuando el gobierno nacional quiso aumentar la tarifa de gas sin audiencias previas, estuvo como tres o cuatro meses parado ese aumento y la Corte Suprema de Justicia de la Nación obligó a hacer audiencias previas al incremento de la tarifa de gas". "Hoy, el gobierno provincial toma la decisión de un aumento de la tarifa del agua sin audiencia previa, esto es inconstitucional, no cumple el Art. 42 de la Constitución y entonces lo que estamos planteando es que se deje sin efecto este aumento y que se convoque a una audiencia de acuerdo a las normas que nos rigen", indicó la legisladora.

"Yo he escuchado a Urruty que es integrante del Ente Regulador, ha cuestionado en el mismo sentido que lo estamos haciendo nosotros, con el Diputado Giustiniani y el Diputado Palo Oliver, el incremento sin audiencia previa; mi opinión personal, nuestra opinión es que el Ente debería, en el mismo sentido, expedirse como órgano de contralor exigiendo la audiencia previa al aumento", recalcó Augsburger. "Además, estamos hablando de un aumento que en el año va a significar un aumento del setenta por ciento – prosiguió – y no hay inflación, no hay paritaria, no hay nada que haya aumentado el setenta por ciento, la verdad que es de una irracionalidad absoluta y esto también incumple el mandato constitucional de que las tarifas deben ser justas y razonables".

"Yo quiero insistir, además, que en la audiencia que participamos a principios de año que generó el aumento del cuarenta por ciento que ya tuvimos durante este año, tanto en Poder Ejecutivo como el Ente Regulador reconocieron asignaturas pendientes que tienen en relación a este servicio que es por ejemplo la tarifa social, que es por ejemplo la instalación de medidores y que es por ejemplo un nuevo cuadro tarifario", recordó Agusburger.

Finalmente, insistió: "todos esos compromisos quedaron plasmados en la resolución de incremento del cuarenta por ciento y sin embargo nada de eso se ha cumplido, ya pasaron varios meses, en la Legislatura no hay ni propuestas de tarifa social por parte del Ejecutivo, no hay ni propuesta de un nuevo cuadro tarifario y no se han instalado medidores entonces agregando a un incremento irracional del servicio estamos mostrando que todas las medidas que benefician a los usuarios no se han tomado y lo único que importa acá es que si la empresa tiene dificultades en relación a los costos del servicio trasladamos esa preocupación al usuario y nos resolvemos el tema".

Fuente: Uno Santa Fe