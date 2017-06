Convocan a manifestarse contra la quita de pensiones para personas con discapacidad

Este mes, Tomás Agustín Calvo (13), quien tiene cuadriplejia y parálisis cerebral, dejó de percibir los $4.300 que recibía como pensión, a raíz de una disposición del Ministerio de Desarrollo de la Nación que derivó en la supresión de estos pagos a quienes considera "solventes".

En ese contexto, la joven comentó que "el papá del pequeño tiene otra familia en Córdoba (está casado y tiene otros dos hijos) y no nos puede pasar plata porque alquila y también tiene un ingreso que supera por muy poco los $14.000. Yo llamé a Ansés y pedí que viniera un asistente social a ver nuestra realidad y me lo negaron, me remarcaron que el motivo de la quita era porque figuraba que tenía «amparo familiar», y nada más".

Sobre ese punto y para cerrar, Yanina detalló que el dinero que recibía para Tomás lo utilizaba pura y exclusivamente para él, "para comprarle los pañales, leche, suplementos dietarios y hasta para cubrir los traslados que necesita cuando hay que trasladarlo al médico. Realmente es una injusticia esta decisión. Estos chicos no tienen voz y se les está intentando quitar un derecho vitalicio que se les fue otorgado, sin medir las consecuencias".

Fuente: Uno Santa Fe