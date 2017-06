Protegió a su beba en un robo y ahora tiene muerte cerebral

Dos ladrones asaltaron un colectivo en el que viajaba una mujer de 40 años y su hijita y alguien la empujó fuera del vehículo. No intentó amortiguar la caída con sus manos y se dio un fuerte golpe en la cabeza.

Mirta se subió a un colectivo con su beba para apurar, solo por un par de cuadras, el viaje a casa y su vida cambió para siempre. Dos ladrones se subieron, cuchillo en mano, y alguien empujó a Mirta fuera del vehículo. No se sabe si fueron los propios delincuentes o algún pasajero aterrorizado. Para proteger a su beba no intentó amortiguar la caída con sus manos y se dio un fuerte golpe en la cabeza. Ahora tiene muerte cerebral. Ocurrió en Buenos Aires.

Según publicó Infobae, el hecho ocurrió hace algunos días cuando Mirta Alegre, de 40 años, regresaba en colectivo a su casa de Villa Fiorito con su hijita. Vijaban en el 283 y les faltaban seis cuadras para bajarse cuando dos ladrones se subieron y sembraron terror entre los pasajeros.

"No sabemos qué pasó en ese momento, pero abrieron la puerta y empujaron a Mirta. No está claro si fueron los ladrones que se asustaron o la misma gente que se quiso tirar, porque habían forzado la puerta para abrirla y escapar. Ahí ella cayó a la vereda, se ve que intentó proteger a la nena y no puso las manos. El colectivo siguió y ella quedó ahí, inconsciente", contó su hermano Alejandro a diario Clarín.

"Desde que pasó todo hasta ahora, está en coma farmacológico, con respirador y ya le diagnosticaron muerte cerebral. Su corazón es lo que la mantiene viva", agregó su hermana, Magdalena.

En tanto, de acuerdo a lo publicado por el portal Inforegion, uno de los ladrones, identificado como Ezequiel, fue delatado por su propio padre en la comisaría de Villa Fiorito y quedó detenido.

Fuente: Rosario3