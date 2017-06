El fin de semana se puso en marcha la Liga Provincial U13, donde la Asociación Rafaelina de Básquet es representada por Sportivo Ben Hur, 9 de Julio y Unión de Sunchales. Esto fueron los resultados de cada una de las zonas:

- Zona C: Atlético Carcaraña 50 vs. Sportivo Ben Hur 52; Unión San Guillermo 71 vs. Sportivo Ben Hur 43 y Atlético Ceres Unión 59 vs. Sportivo Ben Hur 36.

- Zona D: Naútico Rosario 80 vs. 9 de Julio 36; 9 de Julio 41 vs. Sport Club 65 y Central Argentino Olímpico de Ceres 92 vs. 9 de Julio 53.