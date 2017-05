Petróleo, gas y minería concentran más del 27% de los anuncios de inversión privada registrados hasta abril

Los sectores de petróleo, gas y minería, concentran en total más de una cuarta parte (el 27,3%) de los US$ 61.000 millones de capitales privados que se invertirán en el país en los próximos años, de acuerdo con los anuncios formulados desde fines de 2015.



Un relevamiento de la Agencia de Inversiones y Comercio Internacional contabilizó más de US$ 13.400 millones de proyectos hidrocarburíferos y mineros, a los que se añaden otros US$ 3.100 millones de energías renovables.



La mayor porción de capitales comprometidos en el área energética le corresponde a los proyectos petroleros y gasíferos, que anticiparon inversiones por casi US$ 9.000 millones, los cuales se destinarán en forma prioritaria a la formación neuquina de Vaca Muerta.

El conjunto de iniciativas de energías fósiles, renovables y de minerales equivale prácticamente a la suma de las inversiones adelantadas por los 5 sectores que les siguen en el ránking elaborado por la Agencia de Inversiones y Comercio Internacional.



El rubro telecomunicaciones, medios y tecnología (básicamente representado por Telecom y Telefónica) explica el 6,8% de los anuncios de inversión registrados hasta el 30 de abril, unos US$ 4.148 millones.



Le siguen en el listado Generación & Servicios Públicos (5,3% del total anticipado en forma pública); bienes industriales (4,4%); desarrollos inmobiliarios (también 4,4%); y bienes de consumo (4,2%).



El emprendimiento productivo en curso de mayor volumen, considerados todos los sectores económicos, es el de la minera First Quantum, por US$ 3.000 millones, detalla el informe de la agencia estatal, al que tuvo acceso Télam.



La firma canadiense adquirió, tres años atrás, el yacimiento de cobre Taca Taca, ubicado en la región de Puna salteña, a unos 120 kilómetros al este de la Escondida (en Chile), la mina cuprífera más grande del mundo.



Tecpetrol, la petrolera del grupo Techint, comprometió a su vez un monto de US$ 2.520 millones para la producción de shale gas en el área Fortín de Piedra.



El análisis del organismo, que encabeza Juan Procaccini, revela que los anuncios realizados por la petrolera con mayoría de capital estatal, YPF, ascendieron en los últimos 18 meses a US$ 2.317 millones; mientras los de Pampa Energía se elevan a US$ 2.500 millones (considerando promesas de la absorbida Petrobras).



En el mismo renglón hidrocarburífero se destacan, para el mismo período, los compromisos formulados por Pan American Energy (por US$ 1.600 millones); Capex (US$ 1.520 millones); Axxion (US$ 1.500 millones); y Royal Dutch Shell (US$ 900 millones).



La italiana Enel se comprometió a invertir igualmente US$ 900 millones; mientras la canadiense Enirgi Group destinará US$ 720 millones a la construcción, en Salta, de la planta de litio más grande del mundo.



En el sector de transporte y distribución de gas sobresalen los casos de Camuzzi Gas Pampeano, con US$ 671 millones de inversiones anunciadas; y de la española Gas Natural Fenosa, con US$ 434 millones.



Otros grupos empresarios con apuestas relevantes al desarrollo en distintos ramos del sector Energía son: Albanesi, Genneia, la estatal jujeña Jemse, Edenor, AES, la china Sinopec y la francesa Total Austral, con inversiones de entre US$ 300 y US$ 410 millones.



Con cifras inferiores, aunque no despreciables, se destacan los proyectos de la canadiense Yamana Gold, el Parque Eólico Arauco (La Rioja), la también canadiense Lithium Americas, la china Envision Energy, la estadounidense Exxon y Edesur (propiedad de la italiana Enel), todas por encima de los US$ 200 millones, concluye el relevamiento de la Agencia de Inversiones y Comercio Internacional de la Argentina.