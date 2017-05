Castellano recorrió las obras que se ejecutan en el Autódromo Ciudad de Rafaela

En este emblemático espacio de la ciudad están en marcha el pórtico, la pavimentación total del ingreso hasta el sector de boxes que incluye el desvío donde participan de las prácticas los profesionales de los equipos de primera. También se ha repavimentado totalmente el área de la calle de boxes.

El vicepresidente de la Comisión directiva del Club Atlético Rafaela, Adrián Steinacker, declaró que es una importante obra "que le da un marco al Autódromo Ciudad de Rafaela, uno de los lugares más importantes de la ciudad. Se trata de una obra necesaria también para el polideportivo por las actividades que acá se desarrollan, un punto intermedio entre darle la jerarquía que se merece y un punto de control para el acceso al interior del autódromo".



El dirigente hizo referencia al espacio verde: "El espacio público acá se utiliza muchísimo, con un muy buen mantenimiento de la Municipalidad, y tratamos con todo el esfuerzo del mundo de mantenerlo, de generar buenas instalaciones para la práctica de los deportes. Aún estamos en obras, no está terminado pero estamos muy orgullosos de que esto se esté haciendo y poder seguirlo".



Ero Borgogno, quien se destaca como Presidente de la Subcomisión de Automovilismo, expresó emocionado lo mucho que significa la concreción de esta obra: "Yo vengo al autódromo desde el año 1967, tuve la suerte de pasar acá muchísimos años, y es muy lindo lo que se está haciendo. Era algo necesario, lo mismo que el camino de acceso a la ciudad y la repavimentación del óvalo que pudimos concretar gracias a las gestiones de la Municipalidad de Rafaela y la ayuda de los gobiernos provincial y nacional".



El mítico dirigente detalló que en el pórtico de acceso al Autódromo está toda la historia del club, desde la primera carrera, allá por el 19 hasta la última, con todas las categorías que vinieron, incluso las que ya no existen más: "Categorías que muchísima cantidad de gente venía a presenciar. Con el TC 2000 llegamos a poner en el circuito chico más de 18 mil personas en el año 1967, la misma cantidad que actualmente mete el Turismo Carretera".



A su turno, el secretario de Servicios y Espacios Públicos del Municipio e integrante de la Subcomisión de Automovilismo, Daniel Ricotti, comentó que "el proyecto fue presentado en la directiva, donde se analizaron las distintas actividades, y gracias a las gestiones realizadas por el Municipio y los aportes obtenidos del gobierno provincial pudimos ejecutar una serie de obras que se estaban necesitando".



Por otro lado, agregó: "Era una deuda que teníamos porque cuando se hizo la repavimentación total del autódromo, ese sector no se había podido cubrir y ya lo tenemos totalmente pavimentado y hecha la señalización horizontal. Solo quedan por terminar algunos trabajos de tejido".



Además, explicó: "Se ejecutó en la parte del predio atleta un grupo sanitario nuevo, al lado del salón del quincho, y estamos pensando ya nuevas obras en lo que va de este año. Falta la parte de limpieza, terminación, y que nos lleguen algunos fondos que gestionar".



Finalmente, el intendente Luis Castellano manifestó: "Hay signos distintivos de la ciudad que uno no puede descuidar, que uno tiene que mantener, y además fortalecer para el futuro. Acá estamos parados sobre uno de los cuatro bulevares fundacionales de Rafaela. Éste es el lugar donde se hicieron las primeras carreras, lo decía Ero, pasar la pata de cabra para alisar y dejar compactado el suelo para que corran los autos. Este lugar, hoy tiene a otro de sus signos emblemáticos que es el Autódromo Ciudad de Rafaela, este pórtico merece la remodelación. Es una consideración a la historia de la ciudad".



"También una comprensión que nosotros necesitamos, como Rafaela, que el gobierno provincial nos acompañe y nos apoye. Siempre lo decimos, no se puede competir con una espalda tan chiquita como la del municipio. Lo venimos haciendo, lo venimos remando como podemos, y bueno, en este caso el gobernador escuchó el reclamo, entendió que además de Rosario y de Santa Fe que tiene su callejero, y Rosario tiene su circuito, también Rafaela era parte de ese esquema deportivo automovilístico que puede presentar la provincia de Santa Fe", agregó la máxima autoridad del Ejecutivo.



"Se comprendió eso, lo gestionamos, estamos en una etapa. Y esto es ganar para todos, ganar para el club, como decía Adrián, mejorar las instalaciones, que además las usa la comunidad y definitivamente, poder sellar con fuerza y con la jerarquía que tiene uno de los signos indelebles que tiene la ciudad, que es el autódromo Ciudad de Rafaela".

