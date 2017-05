La juzgan por vender drogas: "Lo hice para mantener a mis hijos, no me alcanzaba la plata"

Claudia Marcela "Colo" Vera (40) y Mario "Misterio" González (39), ambos procesados por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, comenzaron a ser juzgados esta mañana en el Tribunal Oral Federal de Santa Fe. Ambos fueron detenidos en marzo de 2016 por agentes de la Delegación Santa Fe de la Policía Federal Argentina en sus domicilios, situados en Pavón al 3000 de barrio Villa Elsa.

Los dos fueron pareja durante varios años pero desde hace doce se encuentran separados y ninguno, supuestamente, se dirige la palabra. Paradójicamente, llegan a los estrados judiciales del ámbito federal en momentos en que uno de sus hijos, "Marito", se encuentra detenido y a la espera de que se determine si queda libre en una causa abierta en la Justicia provincial, a cargo de la fiscal María Laura Martí.

El juicio iniciado en las primeras horas de este jueves se dio ante el tribunal compuesto por Luciano Lauría –presidente–, José María Escobar Cello y María Ivón Vella, quienes dieron inicio a un debate establecido entre el fiscal general, Martín Suárez Faisal y los abogados defensores, Daniel Rocca –por Vera– y Armando Rojas, de la Defensa Oficial –por González.

Se hizo cargo

Durante el debate y previo al paso de testigos, la "Colo" Vera –quien se encuentra detenida en el penal de Ezeiza en Buenos Aires– reconoció su accionar delictivo ante el tribunal de jueces. "Me hago cargo de lo que hacía", dijo en su primer comentario. "No tengo lujos, no tengo plata, lo hice para mantener a mis hijos porque no me alcanzaba la plata ", confesó quien oficiaba, legalmente, como empleada doméstica previo a ser detenida el 17 de marzo del año pasado en su vivienda de Pavón al 3000.

Por su parte, "Misterio" González optó por no prestar declaración ante el tribunal de jueces, por lo que se quedó en silencio.

El debate continuó con 20 testigos citados por la Fiscalía, los cuales se dividieron entre los efectivos que intervinieron aquel día en el procedimiento como así también los testigos de actuación.

Una causa anónima

La investigación para desbaratar el kiosco de drogas que había montado Vera en su domicilio de Pavón al 3000 surgió en base a una denuncia anónima que detectó Asuntos Internos de la Policía de la provincia.

El dato llegó a los pasillos de la Delegación Santa Fe de la Policía Federal, por lo que se inició una pesquisa para identificar el domicilio sindicado. Meses después, se descubrió que allí se vendían estupefacientes.

Durante un tiempo, los investigadores realizaron trabajos de campo en el lugar y también vistas de cómo se efectuaba la venta de droga. Fue así que el 17 de marzo del 2016, un grupo de efectivos de la Federal arribó al lugar y allanó las viviendas de Vera y González, las cuales se encontraban una frente a otra.

Del domicilio de Vera, la policía secuestró 205 envoltorios con cocaína, los cuales arrojaron un pesaje total de 483,95 gramos. También se encontró marihuana fraccionada en 40 bolsas de nailon (350 gramos).

Tanto la "Colo" como "Misterio" quedaron arrestados y puestos a disposición del Juzgado Federal Nº 1 de Santa Fe, a cargo de Reynaldo Rodríguez. Meses después, el magistrado dictó el procesamiento para luego dar clausura a la etapa de instrucción de la investigación y que la causa sea elevada a juicio oral y público.

Padres e hijo con problemas con la ley

La llegada de Vera y González al TOF de calle Primera Junta y San Jerónimo se dio justo en momentos en que su hijo, "Marito" González, de 19 años, está imputado en una causa en la Justicia provincial tras haber sido imputado por la fiscal María Laura Martí por una tentativa de homicidio ocurrida en diciembre del año pasado.

Justamente mañana viernes, se determinará en una audiencia de prisión preventiva si transita el proceso judicial en libertad o espera el juicio tras las rejas, como su padre y madre en la jornada de hoy.

