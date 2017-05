Se jugó la quinta del Oficial

El Torneo de Divisiones Formativas de la Asociación Rafaelina de Básquet disputó la quinta fecha del Torneo Oficial, previo a lo que será el parate de este fin de semana debido a la Reválida de Entrenadores y de Árbitros, está última la cual se desarrollará en Rafaelina.

Los resultados de lo disputado hasta el momento son los siguientes:

- Categoría U13: Libertad de Sunchales 63 vs. Atlético 60; Independiente 57 vs. Sportivo Ben Hur 59 y Argentino Quilmes 28 vs. Peñarol 54.

- Categoría U15: Libertad de Sunchales 43 vs. Atlético 46; Independiente 86 vs. Sportivo Ben Hur 35; Argentino Quilmes 48 vs. Peñarol 42 y 9 de Julio 89 vs. Libertad "B" 77.

- Categoría U17: Libertad de Sunchales 76 vs. Atlético 46; Independiente 54 vs. Sportivo Ben Hur 73; Argentino Quilmes 81 vs. Peñarol 20 y 9 de Julio 92 vs. Libertad "B" 64.

- Categoría U19: Libertad de Sunchales 90 vs. Atlético 78 e Independiente 62 vs. Sportivo Ben Hur 59. Postergado: Argentino Quilmes vs. Peñarol (viernes a las 20,00).

Las posiciones

- Categoría U13: Libertad y Ben Hur 8 puntos; Independiente 7; Unión y 9 de Julio 6; Peñarol 5; Quilmes 4 y Atlético 3.

- Categoría U15: Independiente y 9 de Julio 9 puntos; Libertad "B", Unión y Libertad 7; Atlético y Quilmes 6; Ben Hur 5 y Peñarol 4.

- Categoría U17: Libertad 10 puntos; Ben Hur, Quilmes, Unión y 9 de Julio 8; Libertad "B" e Independiente 5; Atlético y Peñarol 4.

- Categoría U19: Libertad 8 puntos; Ben Hur e Independiente 7; 9 de Julio 5; Unión, Quilmes y Peñarol 4 y Atlético 3.