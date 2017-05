"Los cambios en la obra son para mejor"

La reunión se realizó a instancias de los mencionados representantes políticos, como así también de integrantes del Ente de Coordinación Metropolitana (ECOM) Gran Rafaela, y contó con la participación de los diputados provinciales Roberto Mirabella y Omar Martínez, el presidente del Concejo Municipal local, Silvio Bonafede (junto con ediles de los diferentes bloques), representantes de municipios y comunas directamente afectados por la obra, referentes del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región (CCIRR) y de la Sociedad Rural de Rafaela (SRA).



Por parte de Vialidad asistió Ramón Caro, y Oscar Terragno en nombre de la empresa adjudicataria, ambos acompañados por profesionales técnicos.





La cuestión hídrica, una de las principales preocupaciones



"El motivo de la reunión responde a la expectativa que siempre hubo sobre la obra de la Autopista Nº 34", manifestó el intendente Castellano en el inicio de la conversación. Cabe recordar, en tal sentido, que el proyecto anterior contemplaba la conversión de la ruta en autovía, y finalmente evolucionó hacia una autopista, con no pocas modificaciones que despiertan inquietudes en diversos sectores, principalmente en lo concerniente al escurrimiento de aguas.



"Es un tema de suma relevancia para la región porque involucra a nuestra producción de un modo sustancial", prosiguió el primer mandatario rafaelino, "por eso aquí están presentes autoridades del CCIRR, de la SRA, miembros del ECOM Gran Rafaela, y un amplio espectro político conformado por legisladores de los tres niveles del Estado", agregó.



"Estamos llevando adelante un proceso de esclarecimiento y de equiparación de datos, tanto con el gobierno provincial como con el gobierno nacional, para tener certezas sobre la situación en que se encuentra la obra, en especial en los aspectos hídricos, teniendo en cuenta la crisis que atraviesa nuestra zona por las inundaciones que ocasionaron las precipitaciones de los últimos meses", señaló el titular del Ejecutivo local.



Ante la pregunta puntual de Castellano e inquietudes análogas de otros referentes, acerca de si el nuevo proyecto prevé el adecuado escurrimiento de las aguas de los campos y su encauzamiento de modo de evitar la inundación de las poblaciones, los profesionales afirmaron que la obra prevé la ampliación del alcantarillado y otras medidas tendientes a evitar cualquier inconveniente.





Seguir custodiando la obra



"Las autoridades nacionales decidieron transformar el proyecto de autovía en autopista; es una jerarquía distinta en cuanto a transitabilidad, visibilidad, seguridad, involucra otros parámetros en cuanto al trazado de las curvas, más otros aspectos que hacen que las modificaciones sean muy importantes", manifestó Terragno, en alusión a las demoras que demandará el cambio, a lo que sumó las inclemencias climáticas y algunas dificultades en cuanto a los otorgamientos de permisos por parte de los frentistas (propietarios de campos) para avanzar con los trabajos.



Asimismo, tanto los técnicos de la empresa como de Vialidad expusieron diferentes características de la construcción, entre las que se destacan, además de la mencionada atención al escurrimiento de aguas, la inclusión de colectoras a lo largo de los 60 km de obra (en algunos sectores estarán pavimentadas, como en la zona de la variante Rafaela), y el emplazamiento de cruces a nivel en los accesos a Lehmann y Susana, como así también en los retornos que se ubicarán en lugares estratégicos de la traza.



"La obra nos permitirá una comunicación vial más segura con Buenos Aires, Rosario, Santa Fe y Sunchales, ciudades a las que podremos ir y volver por autopista o autovía en el 100% de los trayectos", enfatizó Castellano. "Los beneficios serán enormes para la producción de Rafaela y la región, y nuestra integración con al país", subrayó.



"Además, la Variante desviará al tránsito pasante -sobre todo el tránsito pesado-, lo alejará del ejido urbano; de esta manera, la actual Ruta Nº 34 será una avenida utilizada solamente por los vehículos que deban ingresar o egresar de Rafaela o desplazarse entre los barrios de la ciudad", explicó el titular del Ejecutivo.



"Son años de gestiones: estas obras no se logran de un día para el otro ni por medio de algún pedido puntual; requieren hablar con un gobierno, hablar con otro, explicar e insistir que la ciudad y la región las necesitan; es un trabajo silencioso de dirigentes políticos interesados por Rafaela", observó Castellano.



"Hay algunas demoras que fueron explicadas, pero la obra está en marcha y es estratégica, y por eso la seguiremos custodiando todo lo que sea necesario", puntualizó.





La obra está respaldada por el Presupuesto



Al término del encuentro, el senador nacional Omar Perotti destacó: "las instituciones de la ciudad y la región nos manifestaron su interés por reunirse con las autoridades de Vialidad Nacional y de la empresa adjudicataria, fundamentalmente para conocer los avances de la obra y los cambios que está teniendo".



El legislador destacó que "el proyecto nuevo luce con caraterísticas diferentes, tendrá mayor seguridad, pero pasar de autovía a autopista significa redimensionar la cuestión hídrica, las alcantarillas, los puentes, hacer un nuevo estudio y dar a conocer los cambios que ello conlleva".



"Esto signfica sumar la mirada de Recursos Hídricos de la provincia, ya que sin dudas habrá modificaciones y es bueno planteárselas a las instituciones y a los frentistas", agregó.



Con respecto al estado de cesión de los terrenos, acotó: "ha tenido un excelente acompañamiento de los frentistas, quedan algunos pendientes sobre la Variante y a la salida, por lo tanto será necesario hablar con los productores para que se permita el avance de obra". En tal sentido, precisó que "quien da un permiso para la obra, no cede derechos por lo que entiende que debe recibir por la expropiación de su terreno; simplemente da un permiso y continúa la discusión con Vialidad Nacional."



"Una obra de esta magnitud, por los presupuestos que conlleva, requiere de un seguimiento permanente, de las autoridades, de las instituciones, porque son obras que superan el mandato de un gobierno, y cuanto más encima estemos, mejores resultados tendremos", continuó el senador.



"Hay un nivel muy fuerte de participación de entidades intermedias y de sectores públicos, habrá nuevas reuniones en Ataliva y en Sunchales y esa es la manera en la que nosotros trabajamos", prosiguió.



"Para tranquilidad de los vecinos, los cambios en la obra son para mejor, porque una autopista tiene características mucho mas seguras que una autovía; las partidas del presupuesto 2017 están, porque las hemos votado con estas mejoras incluidas, y están resguardadas", aseveró





El rol del ECOM Gran Rafaela



Cabe recordar que en la última reunión de la Comisión Directiva del ECOM Gran Rafaela, se decidió convocar a miembros de Vialidad Nacional así como a otros funcionarios del ámbito provincial con el fin de conocer detalles acerca de los detalles del nuevo proyecto de la Autopista Nº 34.



En dicho contexto ya tuvo lugar un encuentro con el secretario de Recursos Hídricos de la provincia de Santa Fe, Juan Carlos Bertoni, quien junto a su equipo de trabajo se presentó en nuestra ciudad días pasados para brindar información técnica sobre la obra, principalmente en cuanto a desagües.



En esta oportunidad, se cumplió con la instancia que involucra a la empresa adjudicataria y los referentes de Vialidad.





Otros asistentes



También concurrieron al encuentro el secretario de Gobierno y Ciudadanía, Delvis Bodoira; el secretario de Obras Públicas, Luis Ambort; el secretario de Desarrollo Económico, Innovación y Relaciones Internacionales, Marcos Corach; el subsecretario de Movilidad Urbana, Juan Porta, entre otros funcionarios y representantes institucionales de la ciudad.

