Corredor Vial N° 9: "Estamos tratando de llegar a un acuerdo"

El motivo de la reunión, a la que concurrió, además, la intendenta de la ciudad de Esperanza, Ana María Meiners e integrantes de su equipo, como así también el gerente de Ingeniería del corredor, Mariano Perassi, y el gerente administrativo, Alfredo Trionfini, fue tratar la continuidad de la concesión del Corredor Vial N° 9, que incluye las rutas provinciales N° 70 y N° 6.



"El 9 de agosto vence el plazo de la concesión, y nosotros, los municipios que formamos parte del corredor vial, entendemos que no podemos firmar por su continuidad en las mismas condiciones en que se sostiene actualmente", afirmó el intendente Luis Castellano luego de la conversación.



"El tiempo que resta debe servirnos para evaluar el sistema que se vino implementando, que hoy no está dando las respuestas que los usuarios merecen, ya que, evidentemente, la ruta no está en el estado en que debería estar como para cobrar un peaje; por eso, no nos parece adecuado continuar de esta manera", agregó el primer mandatario.



"Estamos realizando planteos y tratando de buscar un acuerdo para que se puedan realizar las obras que el corredor vial requiere, y que se ejecuten de acuerdo a plazos y montos estipulados, es decir, en un programa de mejoras evaluable", señaló.



"Queremos que el cobro del peaje no sea un capricho, sino que signifique el pago por el uso de una ruta adecuada; si llegamos a un acuerdo, avanzaremos, y si no, no nos sirve a los municipios y comunas ni al gobierno provincial, que es el responsable del mantenimiento de las rutas" puntualizó la máxima autoridad rafaelina.



Por su parte, el secretario de Obras Públicas, y a la vez presidente del corredor, Luis Ambort, expuso que la principal necesidad del corredor es, en principio, "la concreción obras de mantenimiento, obras cotidianas que hoy el corredor vial no puede afrontar".



"Este es uno de los puntos en discusión; queremos prestar un servicio acorde a lo que los usuarios demandan, que quienes transitan la ruta sientan que es segura; es lo básico", enfatizó.



"Luego hay otras mejoras que deben emprenderse, estructurales, como pavimentación, bacheo, señalización, que directamente debe asumir el gobierno provincial a través de Vialidad", explicó.





