Este domingo, se disputó la quinta fecha del Torneo “Oficial” de Básquet Femenino. En el Estadio "17 de Junio", Ben Hur enfrento a Unión de Sunchales ganando en Primera y U17. También se enfrentaron las categorías no competitivas, quedando como postergado el juego de U14. En la próxima jornada visita a Libertad.



Resultados Fecha Nº 5

U14: Ben Hur vs Unión (postergado).

U17: Ben Hur 83 vs Unión 21.

Primera: Ben Hur 56 vs Unión 32.

