Investigan salvaje y sangrienta muerte de una potranca

Ramón Medina, de la ciudad de Casilda, ciudad del sur santafesino y cabecera del departamento Caseros, tenía una potranca de seis meses que se llamaba Nefertari y que a diario la sacaba a pastar por los límites de la zona rural. Pero este miércoles, cuando la fue a buscar no la encontró. Después de una intensa búsqueda fue hallada tirada al lado de un camino de tierra, muerta y con sus patas traseras arrancadas.





El particular hecho ocurrió en el límite de la zona rural de la vecina localidad, ubicada a unos 70 kilómetros de Rosario. Como es habitual, Medina, fue a buscar a su animal para hacer la recorrida diaria por los pastizales, pero al no encontrarla pensó que se había escapado y pidió ayuda a familiares y vecinos quienes rápidamente se pusieron en campaña, según informó el portal casildavirtual.com





Después de varias horas, la policía en sus rondas de patrullaje encontró a la potranca asesinada, sin sus cuartos traseros, sobre un camino de tierra a 15 cuadras de donde vive Ramón. Según la información de los uniformados en el lugar se encontraron elementos que indicaban que primero fue apedreada y luego degollada para finalmente mutilarles las patas de atrás.





El dolor de su dueño, que espera alguna respuesta al respecto de lo sucedido, quedó expresado en su cuenta de Facebbok. "Con un inmenso dolor y como si me quitaran la vida de un hijo. Así me siento al encontrar a mi potranca que tanto esperé, de esta manera. No sé que escribir, así te encontré Nefer".