Se viralizó el video de una brutal pelea entre dos adolescentes en un parque

Indignación y bronca en usuarios de la red Facebook tras viralizarse un video que muestra a dos chicas de Rufino en una pelea descarnada ante la mirada de jóvenes que arengaban a una u otra de las mujeres. El salvaje hecho ocurrió ayer a la tarde en un parque de la ciudad. En el audio se escucha claramente como un joven grita que se tienen que sacar las ganas las señoritas y luego incentiva a una de ellas para que la empuje contra la alambrada de púas. Todo ante la mirada cómplice del resto de los chicos.

En Facebook la bronca no se hizo esperar. Para Conny Engemann "es una vergüenza que los pibes miren e inciten a más violencia en lugar de tratar de separarlas. Pero peor aún es que lo filmen". "Que doloroso ver esto de verdad no es nada gracioso", dijo Pato C.







Para María Sol Algan "desde el que filma, hasta el que arenga son tan violentos como las dos que se están peleando. Lamentable". "Uno manda a un hijo a la escuela o en este caso a hacer deportes al parque y te la cagan a palos por linda, flaca, o porque no saludas y te las cagan a palos por nada", resaltó Marina Acosta.

Según Alexis "da vergüenza ver mujeres peleando así pero nadie piensa en si se mete a separar. El problema q tiene después con cualquiera de las 2 mujeres por si lástima a alguna por separar. Un hombre en esta situación no puede hacer nada lamentablemente".

Fuente: La Capital