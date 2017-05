Resultados Divisiones Inferiores e Infantiles

Divisiones Inferiores – Sábado 06/05

Primera “A” – 6ª Fecha

Atl. Rafaela vs. Brown

5ª División: 4-1

6ª División: 4-1

7ª División: 0-1

9ª División: 4-0

Ben Hur vs. Dep. Libertad

5ª División: 2-1

6ª División: 1-0

7ª División: 0-1

8ª División: 0-1

9ª División: 2-1

9ª Especial: 1-0

Sp. Norte vs. Indep. San Cristóbal

5ª División: 1-0

7ª División: 1-1

8ª División: 2-0

9ª División: 0-1

Unión vs. F.C. Estado

5ª División: 1-0

6ª División: 2-1

7ª División: 2-0

8ª División: 2-0

9ª División: 0-1

9ª Especial: 1-0

Peñarol vs. Quilmes

5ª División: 1-1

6ª División: 4-2

7ª División: 1-2

8ª División: 2-3

9ª División: 0-2

Primera “B” – 6ª Fecha

Zona Norte

Indep. Ataliva vs. Arg. Vila

6ª División: 3-2

7ª División: 3-1

8ª División: 3-0

9ª División: 4-1

Sp. Roca vs. Dep. Aldao

6ª División: 1-0

7ª División: 1-0

9ª División: 0-3

Tiro Federal vs. Moreno

6ª División: 0-2

7ª División: 0-2

8ª División: 1-0

9ª División: 2-0

Arg. Humberto vs. Dep. Tacural

6ª División: 0-0

7ª División: 4-1

9ª División: 0-0

Dep. Ramona vs. Unidad Sancristobalense

7ª División: 3-2

8ª División: 6-1

9ª División: 2-0

Zona Sur

Talleres vs. Bochófilo Bochazo

6ª División: 1-1

7ª División: 1-0

8ª División: 0-0

9ª División: 0-1

Florida vs. San Martín

6ª División: 3-1

7ª División: 4-1

8ª División: 2-0

9ª División: 0-0

Sp. Santa Clara vs. Atl. María Juana

6ª División: 1-0

7ª División: 1-0

8ª División: 0-0

9ª División: 0-3

La Hidráulica vs. Dep. Josefina

6ª División: 1-1

7ª División: 1-0

8ª División: 1-0

9ª División: 3-0

Div. Infantiles

Brown vs. Atl. Rafaela

Categ. 2005: 0-10

Categ. 2006: 0-10

Dep. Libertad vs. Ben Hur

Categ. 2005: 0-0

Categ. 2006: 0-0

Indep. San Cristóbal vs. Sp. Norte

Categ. 2005:

Categ. 2006:

F.C. Estado vs. Unión

Categ. 2005: 1-0

Categ. 2006: 0-1

Quilmes vs. Peñarol

Categ. 2005: 1-1