La CGT definirá el jueves 16 si hay paro y que día se haría

Héctor Daer, integrante del triunvirato que conduce la Confederación General del Trabajo, negó que el Gobierno haya pedido a los sindicalistas que no anunciaran el día de un paro general durante la protesta del martes pasado.

"Nadie del Gobierno nos llamó para reunirnos, ni a mí ni a otro de mis compañeros del triunvirato, ni a la mesa chica: eso no es cierto, por eso me asombran algunos trascendidos que no tienen fuente ni información correcta", dijo Héctor Daer en declaraciones a la radio La Red.

Daer, líder del gremio de Sanidad (ATSA), desmintió una noticia publicada este jueves por el diario Clarín que dice que el presidente Mauricio Macri habló con dirigentes sindicales para pedirles que no fijaran fecha para una medida de fuerza que incluyera el cese de actividades.



"El jueves de la semana que viene el Consejo Directivo se va a volver a reunir y definiremos si hay una medida de fuerza y en qué fecha será", dijo.



Apuntó que antes de la reunión del jueves 16, habrá una cita del triunvirato de la CGT con dirigentes del sector industrial y remarcó que el Gobierno "ya tiene la agenda de los reclamos" que la central sindical está planteando.

Estos reclamos incluyen a "la política de apertura indiscriminada de las importaciones, la falta de una política de desarrollo que defienda la industria nacional, el tope que le ponen a la discusión paritaria", entre otros, puntualizó.

