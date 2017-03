Encontraron 64 mil pastillas de éxtasis en el avión que trajo a Macri desde España

La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) encontró 64 mil pastillas de éxtasis en el mismo vuelo en el que volvió Mauricio Macri de España. El cargamento fue detectado cuando los narcotraficantes querían viajar a Chile.

En la madrugada del 26 de febrero, Mauricio Macri, su esposa, y parte de la comitiva que lo acompañó a España arribó al Aeropuerto Internacional de Ezeiza en un vuelo de Aerolíneas Argentinas. En ese mismo viaje, el AR 1133, llegaron al país 64 mil pastillas de éxtasis valuadas en 12.800.000 pesos que no fueron detectadas en Barajas, la terminal desde donde partió el jefe de Estado, ni en destino.

Los controles del aeropuerto de Barajas no detectaron los estupefacientes, y los narcotraficantes viajaron sin problemas en el mismo vuelo que el presidente. La sustancia estaba oculta en un doble fondo de los laterales de la valija, aunque en Ezeiza tampoco fueron descubiertos.

Pero al hacer un trasbordo hacia Aeroparque, los colombianos identificados como Consuelo Martínez Muñoz, de 49 años, y Robinson Ocampo, de 32, fueron detectados.

La droga incautada por la PSA.

La causa recayó en el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 6, quien en las últimas horas ordenó el procesamiento de Martínez Muñoz y Ocampo por el delito de "tentativa de contrabando de exportación por ocultamiento, agravado por tratarse de estupefacientes inequívocamente destinados a ser comercializados".

Voceros de la PSA plantearon dudas respecto a la procedencia de la droga, la que podría no haber llegado desde España. Según dejaron trascender, las pastillas de éxtasis ya estaban en Buenos Aires y no habrían ingresado por Ezeiza. Sin embargo, el juez no hizo caso a esas hipótesis.

Según trascendió, el presidente tomó conocimiento de lo sucedido recién ayer, cuando empezó a circular la información en los pasillos de la Casa Rosada. Y recordaron, además, que la decisión de viajar en Aerolíneas Argentinas se tomó a último momento.