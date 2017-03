Doloroso: Una adolescente fue a pedir trabajo de niñera ¿Que le hicieron?

Una chica de 14 años de Bahía Blanca que fue a pedir trabajo de niñera fue violada y salvó su vida de milagro.

La adolescente había contactado por Facebook a un hombre que ofrecía un trabajo de niñera. Acordaron una cita en la casa y empezó la pesadilla.

"Me pegó, me desvistió y me violó", contó la adolescente, que dio otros detalles: "Me puso una almohada en la cabeza y no podía gritar, me empezó a pegar con un fierro en la cabeza y me dijo que me iba a quemar y a cortar con una amoladora. Yo me estaba desvaneciendo".

Sin embargo, no se desmayó y mientras el hombre llenaba un balde con agua con la intención de ahogarla ella pudo agarrar un fierro y defenderse. El golpe lo descolocó unos minutos, lo suficiente para que pudiera escapar corriendo.A una cuadra vio a un vecino y le pidió ayuda. Después, se despertó en un hospital.

Por el hecho fue detenido un hombre de 36 años.

Fuente: Rosario3