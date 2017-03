MujeresXmujeres

Esta actividad también se realizará por la mañana como jornada de reflexión para las empleadas municipales, teniendo como premisa que se trata de una fecha de reflexión y no de festejos.



En el marco de las actividades programadas para conmemorar el "Día Internacional de la Mujer", la Municipalidad de Rafaela convocó a cuatro rafaelinas para que relaten, en pequeño formato, sus grandes batallas cotidianas en su ciudad y lejos de ella, en diferentes contextos laborales y sociales.



Cabe destacar que este evento adaptó este horario para que todas las mujeres que decidan participar de la marcha a realizarse desde la plaza 25 de Mayo desde las 20, puedan hacerlo.



Dará comienzo a la jornada Beatriz Abele. maestra y abogada, quien comenzó su carrera profesional en la Escuela Primaria "Centenario de Rafaela", hasta que decidió iniciar otros estudios, obteniendo el título de Abogada. Con su nueva profesión ejerció en la Municipalidad de Rafaela, como Directora de Asuntos Legales, Directora General de Fiscalía y a partir del año 1995 fue nombrada Fiscal Municipal hasta el 2006, siendo la primera y única mujer en dicho cargo hasta la fecha. Luego de ello decidió incursionar en otro ámbito, el Judicial, siendo primero Jueza de Primera Instancia de Distrito en lo Civil, Comercial y Laboral de la 1era. Nominación, y desde el 2009 hasta la actualidad desempeñándose como integrante de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral de la 5ta. Circunscripción con sede en Rafaela.



Alejandra Raccuia será la segunda en tomar la palabra, profesora de Castellano y Literatura, se ha desempeñado como docente en diferentes Escuelas Secundarias y en el Profesorado de la ciudad. Es autora de múltiples artículos y en 2014 participó como expositora de la ponencia "Construyendo nuevas vidas. Campaña contra la violencia de género", en el Congreso Iberoamericano de Ciencia, Tecnología, Innovación y Educación, realizado en Buenos Aires.



Luego será el turno de Sandra Arito. Licenciada en Trabajo Social, Psicóloga Social, Magister en Salud Mental, investigadora y ex Decana de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Entre Ríos. La rafaelina actualmente vive en la ciudad de Paraná y es la Coordinadora del Consejo de Decanos de ciencias sociales y humanas de las Universidades Nacionales de nuestro país. Además es Doctoranda en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.



Por último se presentará Mariela Bollatti. Ella es bioquímica y Doctora en Ciencias Biológicas. Realizó su formación posdoctoral en el grupo Inmunología Experimental del Centre for Infection Research en Braunschweig, Alemania. En el 2006 se radicó en Montevideo, Uruguay, en el Institut Pasteur de Montevideo donde se desempeña como responsable de la Unidad de Biología Celular hasta el presente. Es profesora Universitaria e investigadora de diferentes instituciones.



Ellas llevarán a cabo mujeresXmujeres, una actividad pensada en formato de mini-conferencias donde en una hora relatarán sobre sus desarrollos profesionales en ámbitos donde no fue tarea sencilla crecer siendo mujeres. Estas grandes historias se verán atravesadas por vivencias personales de cada una.