Comienza la agenda del Viejo Mercado con su primera exposición

Es en el marco de "La Agenda del Viejo Mercado", que comienza con su primera programación trimestral denominada Ciudades a partir de este viernes y se extenderá durante marzo, abril y mayo con charlas, exposiciones, talleres, proyecciones y muchas propuestas más orientadas a pensar el hecho urbano como manifestación cultural, disparador de ideas, e iniciativa política, social y artística.



La muestra de Gonzalo Guerrero que da inicio al trimestre Ciudades comprende distintos períodos de producción y el uso de diferentes técnicas. El color y los trazos espontáneos aspiran a generar en el espectador una mirada distinta sobre las ciudades; el lugar no es lo importante, sino las emociones que éste genera.



"Lugares" habla de historias, instantes construidos desde una o muchas miradas, sonidos, texturas y aromas. El uso de trazos rápidos y detalles, propios del croquis arquitectónico, otorga movimiento, significado y expresión al momento capturado.



Se podrá visitar hasta el 28 de mayo de lunes a viernes de 8 a 13 y de 16 a 20, sábados de 9 a 13 y domingos de 18 a 21 (marzo) y de 16 a 19 (abril y mayo), en el Complejo Cultural del Viejo Mercado (Sarmiento 544).



Gonzalo Guerrero. Artista plástico rafaelino autodidacta, nacido el 10 de Mayo de 1987.



El dibujo acompañó su vida desde niño, siendo hasta el día de hoy, su forma predilecta de comunicar y expresar.



La lectura, la música y el cine son, además de sus aficiones preferidas, los disparadores principales de su proceso.



Su obra se encuentra en constante renovación. Su particular uso de técnicas y lenguajes le permiten realizar giros radicales, resultando un amplio repertorio que oscila entre extremos con total soltura, teniendo como constante el uso obsesivo del detalle.



Es arquitecto, egresado de la UCSF, donde actualmente forma parte de la Cátedra de Arquitectura.



Realizó exposiciones de manera independiente en su taller La Galería At., donde presentó distintos momentos de su trabajo, abarcando tanto pinturas como objetos de diseño.