El Gobierno apuesta a restablecer los lazos con la CGT tras la marcha

El presidente Mauricio Macri analizó con el gabinete nacional "el día después" de la movilización convocada para este martes por la CGT en defensa de "la producción y el trabajo" y las alternativas para reanudar el diálogo con la central obrera, a la vez que se evaluó el paro nacional docente de 48 horas, informaron fuentes oficiales.

La reunión de Gabinete nacional se realizó en Olivos -usualmente se hace en la Casa Rosada-, y el eje central expuesto por el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, fue la marcha de la CGT y "cómo restablecer" los lazos con el triunvirato cegetista, en especial frente al anticipo de que la central sindical lanzará la fecha de una próxima medida de fuerza de alcance nacional.



La CGT venía participando hasta el año pasado de la Mesa de la Producción y el Trabajo, convocada por el Gobierno y de la que también participaban los dirigentes de las principales empresas del país, pero en los dos primeros meses de este año no se produjo ningún encuentro, a medida que se fue incrementando la tensión entre la administración de Cambiemos y el triunvirato de la CGT, que interrumpió el diálogo denunciando el "incumplimiento" de los acuerdos establecidos para evitar despidos.



Una de las alternativas que se maneja es un diálogo oficial a través de Triaca y del viceministro de Gabinete, Mario Quintana, quienes más asiduamente se reúnen oficial -y extraoficialmente- con los principales dirigentes gremiales, no solo del triunvirato.



Otra opción que se puso sobre la mesa es intentar un diálogo oficioso con el ex titular de la CGT, Hugo Moyano, aún con fuerte predicamento en las decisiones cegetistas y, también, con el sector denominado de los "Gordos", considerados mucho más proclives a una negociación.



Asimismo, respecto de la huelga docente, en el gabinete se reafirmó la política de que las paritarias docentes se deben discutir en cada una de las provincias y no con el ministerio de Educación de la Nación.



Participaron de la reunión encabezada por Macri los ministros y funcionarios del gabinete nacional, la vicepresidenta Gabriela Michetti, el titular de la Cámara de Diputados Emilio Monzó, el presidente provisional del Senado Federico Pinedo y el jefe del interbloque Cambiemos en la cámara baja, Mario Negri.

Luego de la reunión de Gabinete Macri fue interiorizado por la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, y miembros de su gabinete, sobre los trabajos que vienen realizando más de medio millar de organizaciones de la sociedad civil, para poner en marcha proyectos que den soluciones a problemas sociales, económicos y ambientales de nuestro país.



A las 15 Macri recibirá en su gabinete de trabajo de la residencia de Olivos al ex presidente de Chile, Sebastián Piñera, quien llega a Buenos Aires para participar como uno de los oradores de un foro organizado por un semanario británico.



Una hora más tarde, a las 16 el Presidente mantendrá una reunión de seguimiento de gestión con el ministro de Producción, Francisco Cabrera, y miembros de su gabinete.





