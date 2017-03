Escándalo: ¿Que hizo uno de los cantantes de Banda XXI?

Uno de los integrantes del grupo cordobés Banda XXI, que estaba de gira por la ciudad de Salta, fue protagonista de un escándalo en un violento incidente.

La primera versión publicada por medios salteños, citando a "testigos ocasionales", daban cuenta de que Lucho Castro, uno de los tres cantantes del grupo, acababa de hablar con la prensa al terminar su show cuando en la peatonal se le acercó un sujeto "en evidente estado de ebriedad" con ánimo de agredirlo.

El músico se defendió y le pegó dos trompadas al sujeto, a punto tal que luego debió ser separado por las personas allí presentes.

Horas más tarde, a través de un posteo en Facebook, el cantante dio su versión de los hechos con algunas modificaciones. "La noche del sábado después de una entrevista a un medio baje a saludar a unos seguidores que fueron hasta el hotel.

Pocos minutos después pasó un hombre de aproximadamente 30 años muy agresivo. (NO ESTABA EBRIO ) Pasó por detrás mío y me agredió físicamente. Yo mantuve la calma, le dije que estaba todo bien, que no quería problemas. El individuo me insultaba y se vino a pegarme. Cuando se acercó mucho y me amagó yo reaccioné en defensa propia. Era evidente que venía con toda la intención de agredir", detalló.

En el comunicado, el cantante explicó los motivos que lo llevaron a tener semejante reacción y quedar envuelto en medio de un escándalo. "Realmente me siento apenado. Pero antes que mi carrera está mi integridad y no voy a dejar que nadie me falte el respeto. Obviamente estoy acostumbrado a que aparezca de vez en cuando algún desubicado y trato de llevar la situación de la mejor manera pero también hay límites. La denuncia ya fue hecha en la dependencia correspondiente", argumentó.