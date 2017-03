El Balneario: un lugar recuperado para la familia

Numeroso público se congregó en el lugar, entre ellos el intendente Luis Castellano y funcionarios de su equipo de trabajo.



En la oportunidad, el grupo folklórico local Clave Folk, que cuenta con un creciente número de seguidores en nuestro medio y se está proyectando más allá de Rafaela, ofreció parte de su repertorio, que fusiona la música de nuestras raíces con nuevas tendencias sonoras y estilísticas.

Asimismo, la agrupación Girda y los del Alba, procedente de Rosario, ofreció un tributo a la querida y recordada cantante tropical Gilda, un ícono de nuestra cultura popular.



Previamente a la realización de los espectáculos, tuvo lugar la bendición del nuevo emplazamiento de la Virgen de Guadalupe, en el interior del parque.



"La Rafaela del futuro también es esta: más conectada con la naturaleza, más conectada con la vida sana", manifestó el intendente Castellano. " Años atrás era muy común escuchar que en la ciudad no había lugares adónde ir. Estamos revirtiendo esa demanda. Queremos llegar a los 150 años en una Rafaela donde los espacios para compartir y disfrutar con la familia y los amigos sean un elemento habitual en la vida de los rafaelinos".



"La participación y el compartir definen al Balneario: la participación, porque fue la obra más votada del Presupuesto Participativo, y porque lo que vemos es el resultado de las ideas y debates de los vecinos que participaron en los foros; y el compartir, está a la vista: la cantidad de familias y grupos de amigos que ya se apropiaron del espacio", aclaró.



"La obra aún no está terminada, hemos concluido las instalaciones del frente, algunas del interior, y la iluminación, pero faltan los senderos internos, punto santo, ciclovía y otras mejoras que convertirán a este parque en un espacio muy querido, como lo fue en otros tiempos, pero con la calidad y las comodidades que demandan los tiempos actuales", explicó el titular del Ejecutivo.



"La gente ya se apropió, ya la usa: todas las tardes, no solo los fines de semana; lo mismo pasa con la primera obra del presupuesto, la de avenida Aristóbulo del Valle, y estamos seguros de que también sucederá lo mismo con la de Ernesto Salva y el galpón del NCA cuando logremos concretarlos", anunció.



" La recreación y el esparcimiento son claramente necesidades muy importantes para la ciudad, lo vemos en cómo la gente ocupa los espacios verdes, lo vimos en el Pic-Nic Urbano que organizamos hace dos semanas en Aristóbulo del Valle, y en Fin de Finde, en la Ciclovía de Estanislao del Campo, días pasados; allí donde hay verde, allí donde está la posibilidad de compartir el espacio público, los rafaelinos nos reunimos: lo vemos también en los Festejos Barriales, en el Festival de Teatro", enumeró.



" A esos lugares que la gente necesita hay que dotarlos de comodidades: juegos, puntos sanos, ciclovías, bancos, iluminación, que aporta seguridad; si los ocupa la gente, no lo ocupa el vandalismo ni la delincuencia".





Nuevo emplazamiento de la Virgen



Previamente a los espectáculos, se realizó la bendición del nuevo emplazamiento de la Virgen de Guadalupe.



Se trata de una modificación incluida en el proyecto debatido por los vecinos que participaron de los talleres del Presupuesto Ciudadano de Gestión Participativa, lo que dio como resultado un ámbito mucho más adecuado para brindar mayor intimidad para la oración y la reflexión a los fieles.



Se trata de un lugar único en Rafaela, no hay otro con estas características al aire libre en la ciudad: un altar, con la posibilidad de que los fieles puedan sentarse a meditar, en un entorno natural, con forestación y parquización.

