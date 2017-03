El presidente de Racing reclamó que "el campeonato tiene que empezar"

Víctor Blanco también reafirmó su idea de que se retome el torneo local "con los profesionales", sin embargo no descartó la chance de que lo hagan futbolistas "de otras divisiones" del club de Avellaneda.

El presidente de Racing Club, Víctor Blanco, habló sobre el paro de futbolistas que impidió la reanudación del torneo argentino durante el último fin de semana y enfatizó que "tiene que empezar".

"El campeonato tiene que empezar", aseveró el máximo dirigente de la 'Academia' al ser consultado sobre el reinicio del fútbol argentino.



"Lo que decidimos los clubes es presentar los equipos el próximo fin de semana", reforzó el también empresario hotelero en diálogo con TyC Sports.



En la misma línea, el directivo de 71 años añadió que "los futbolistas son solidarios con sus colegas", aunque se mostró firme en su postura: "Esto no da para más y el fútbol argentino tiene que comenzar".



Blanco reafirmó su idea de que se retome el torneo local "con los profesionales", sin embargo no descartó la chance de que lo hagan futbolistas "de otras divisiones" del club de Avellaneda.



"La idea es arrancar con los profesionales y si no se puede hacerlo será con juveniles", concluyó.

Por su parte, el plantel académico se entrenó este lunes en Avellaneda, tras el fin de semana de licencia, donde llevó a cabo un trabajo de fútbol en espacios reducidos con el objetivo de no perder el contacto con la pelota mientras se define la reanudación del torneo de Primera División del fútbol argentino.



Los trabajos, llevados a cabo en la cancha auxiliar del 'Cilindro', comenzaron con una entrada en calor con activación muscular.



Luego, bajo las órdenes del preparador físico Javier Bustos, siguieron con un circuito físico con seis estaciones, de las cuales dos fueron con definición en los arcos.



Como actividad principal, los futbolistas realizaron un ejercicio de fútbol en espacios reducidos con tres grupos distintos conformados por ocho jugadores bajo la supervisión del entrenador Diego Cocca.



Por otra parte, el delantero y capitán Lisandro López y el defensor Leandro Grimi realizaron tareas en kinesiología, al igual que Miguel Barbieri, quien luego le agregó trabajos en el campo de juego, para continuar con la recuperación de sus respectivas dolencias físicas.



El plantel 'albiceleste' volverá a los entrenamientos el martes desde las 9 a puertas cerradas.

