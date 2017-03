¿Cuántos años cumple la mujer que viajó por primera vez al espacio?

"Ese vuelo entró en la historia, fue una auténtica hazaña y un paso importante para el desarrollo de la cosmonáutica nacional, y hasta el día de hoy es un ejemplo de valor, sacrificio y amor por la patria", afirmó el primer ministro ruso, Dmitri Medvedev, en su mensaje de felicitación a la primera cosmonauta, según informó la agencia EFE.

El 16 de junio de 1963, con apenas 26 años, Tereshkova despegó del cosmódromo de Baikonur a bordo de la nave "Vostok-6" rumbo al viaje que duró 70 horas y 50 minutos y completó 48 vueltas al planeta.



El viaje espacial pudo haber terminado en una tragedia, como reveló años después la propia Tereshkova: "Me percaté de que no podría regresar a la Tierra: la nave estaba orientada para seguir subiendo, no para descender. Informé de ello a la Tierra, desde donde me dieron nuevas coordenadas y las incorporé al sistema de navegación", develó.

Después de Tereshkova, decenas de mujeres de otras nacionalidades viajaron al cosmos, pero hasta ahora ella sigue siendo la única que lo hizo en solitario.

En vísperas de su octogésimo cumpleaños, el presidente ruso, Vladímir Putin, la condecoró con la orden "Al mérito ante la Patria" de primer grado, que se suma la larga lista de condecoraciones nacionales y de más de una decena de países con que fue distinguida la primera cosmonauta.

