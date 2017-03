Estiman que el 90 % de los chicos tiene parásitos

Diarrea, vómitos, trastornos de digestión, inflamación de los intestinos y problemas de crecimiento relacionados con una mala absorción de nutrientes son cuadros frecuentes en la consulta de Pediatría del Centro de Salud de Barrio El Pozo. Al realizar un análisis bioquímico, los síntomas develan su causa real: parasitosis. La Dra. Graciela Chamorro, pediatra y directora del Centro, estima que el 90 % de los chicos del barrio tienen parásitos.

Así revelan los análisis realizados en el laboratorio del Centro por Bioq. Mónica Colombo. “La cantidad de chicos con parásitos es más de la habitual: un 90 % tiene amebas, giardias, oxiuros, entre los parásitos más frecuentes, o más de uno de ellos. Es un nivel preocupante”, expresó Colombo.

Las profesionales señalan como principales causas la falta de limpieza de los tanques de agua de las torres; los frecuentes desbordes cloacales en diferentes puntos del barrio, la acumulación de basura en los containers y agua estancada en las zanjas.

Agua servida, un foco infeccioso. El lunes 13 de febrero los vecinos de Greca al 1000 reclamaron a El Litoral por la formación de un lago de 30 metros de aguas servidas entre las manzanas 12 y 13 de El Pozo. Foto: Mauricio Garín

Para contar con datos exactos, ambas iniciaron en noviembre un relevamiento por muestreo. Comenzaron por dos grupos definidos: el Jardín de Infantes N° 150 ubicado en la Manzana 20, y en el Centro de Acción Familiar N° 19. “Allí, el 90 % de los nenes analizados tenía parásitos”, señaló la pediatra.

En ese primer lugar de análisis, las profesionales hallaron que el arenero estaba contaminado con áscaris. Para generar conciencia, las profesionales que estudian el barrio ya comenzaron a brindar charlas para mamás y vecinos sobre parasitosis.

Un problema multifactorial

Es la segunda vez que las profesionales del Centro de Salud estudian la parasitosis de barrio. La primera fue una década atrás, en que hallaron como causa principal la contaminación del agua en los tanques de las torres. “Hay muchos tanques que no tienen tapa y favorecen que aniden murciélagos e ingresen otros pájaros y bichos. Otros tienen las tapas selladas e impiden la limpieza, algo que debe hacerse con técnicas determinadas. Pero a veces los consorcios no tienen dinero para afrontarlo y llaman a un conocido que hace lo que puede. La mayoría, directamente no lo limpia”, señaló la bioquímica.

El objetivo del estudio es hallar y brindar tratamiento a todos los chicos con parásitos, y detectar las causas de los niveles elevados de infección. “Con el resultado, vamos a pedirle a la municipalidad un plan integral de saneamiento que incluya limpieza de tanques de agua, de zanjas y de canaletas”, sostuvo Chamorro.

“La cuadrilla municipal limpia las canaletas pero suele no ser suficiente: el agua queda estancada, atrae a perros y alimañas y ahí están los parásitos, en el mismo lugar donde pisan los chicos que terminan por infectarse”, acotó Colombo.

Existen otros dos focos de infección detectados por las profesionales. El primero, es la presencia de aguas servidas en la vía pública por la frecuencia con que se rompen conexiones cloacales o desborda una cámara, por obstrucción. El segundo, es la acumulación de residuos en los containers ubicados en diferentes puntos del barrio. Por la disposición de las torres, hay calles que son de acceso peatonal donde no puede ingresar el camión de basura, y las 42 familias que viven en cada torre bajan y dejan sus bolsas en el container, que a las claras no alcanza.

En el análisis de causas, hay otras dos de difícil resolución que inciden en los resultados: el asentamiento de familias sobre la playa Los Alisos que viven en condiciones precarias. “Los nenes de esas familias no tienen cloacas, ni acceso a agua segura”, señaló la pediatra, quien por eso los advirtió más expuestos a la parasitosis. Por último, la presencia en el barrio de familias que se dedican a la recolección de basura. “La parasitosis es fácil de detectar y difícil de resolver porque es un problema multifactorial”, concluyó Chamorro.

Prevención

La prevención de la parasitosis consiste en practicar una buena higiene, con frecuente lavado de manos; no consumir agua que pueda estar contaminada; y pelar o lavar la fruta fresca y verduras antes de comer.