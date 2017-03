El macrismo sigue endeudándose: más de $10 mil millones

El Gobierno nacional dispuso la emisión de Letras del Tesoro por u$s 1.000 millones, en dos tramos de u$s 500 millones cada uno, con vencimientos en mayo y septiembre próximos y tasas de interés que oscilan entre 2,75% y 3,35% anual.

Así lo establece la Disposición 6-E/2017 de la Subtesorería General de la Nación, publicada este jueves en el Boletín Oficial.

En el primer caso se trata de una ampliación de la Lete emitida el 13 de febrero último por u$s 750 millones, a la cual se le suman u$s 500 millones, con las mismas condiciones que la operación anterior: vencimiento el 26 de mayo próximo, y cupón cero, aunque como el precio de licitación es de u$s 993,93 por cada u$s 1.000 de valor nominal, la tasa nominal anual implícita es de 2,75%.

La otra Lete emitida, también por u$s 500 millones, vence el 15 de septiembre próximo, y del mismo modo que la primera, se licita a cupón cero, pero como el precio es de u$s 982,59 por cada u$s 1.000 de valor nominal, el interés será de 3,35%.