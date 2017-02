Luis Enrique admitió la necesidad de Messi en el equipo

"Sería ingenuo pensar que no dependemos del mejor jugador del mundo. Ojalá podamos depender de él mucho años", dijo Luis Enrique, en la previa del choque de este miércoles ante el Sporting de Gijón, en el Camp Nou.

El ex entrenador de Celta, muy parco en palabras y esquivo con algunas preguntas que le hicieron los periodistas, no quizo valorar la enésima polémica arbitral, ni tampoco las palabras de apoyo de Andrés Iniesta ni sobre sus cien partidos de Liga.



Por otra parte, para el técnico este miércoles será "un partido clave" dentro de los intereses de su equipo: seguir mejorando en su juego y no cesar en el acoso al Real Madrid, que una jornada más se mantiene en el liderato.

"El Sporting será un equipo peligroso, como todos los que están abajo en este tramo final de temporada", admitió Luis Enrique.



El técnico del Barcelona prácticamente dio por hecha la recuperación de Arda Turan y Javier Mascherano: "En principio, pudieron entrenar con el grupo. Supongo que este miércoles los doctores nos confirmarán que ya están al cien por cien".



Por último ha valorado las estadísticas que señalan que los jugadores que más intervienen esta temporada en el pase ya no son los centrocampistas sino los defensas del equipo.





"Hay una evolución clara en la forma en la que nos enfrentan los rivales, que buscan presionarnos más alto y no dejarnos jugar. Y quien no quiera verlo, que no lo vea", ha finalizado.