El técnico del PSG le pide constancia en el juego a Pastore

"Es un jugador diferente con bastante experiencia en el PSG. Estamos contentos cuando se siente bien y queremos que mantenga esa constancia. Si la mantiene, es positivo", dijo Emery, en la víspera de los octavos de final de la Copa de Francia ante el Niort, de la Segunda francesa, según indicó EFE.

Pastore, que arrastra problemas físicos desde el inicio de la temporada y apenas fue utilizado por Emery, fue ampliamente elogiado por los 55 minutos que disputó el pasado sábado en la goleada liguera al Marsella (1-5).

"La competencia hace a Pastore un futbolista mejor", consideró el técnico, en alusión a nombres como el alemán Julian Draxler, el brasileño Lucas Moura o Ángel di María.



Para el choque frente al Niort, el entrenador hará rotaciones, algunas obligadas, como la de Ángel di María, con vistas al partido de Liga ante el Nancy del sábado 4 y de la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones, el 8 ante el Barcelona en el Camp Nou.

"Los jugadores que no juegan mucho tienen que estar bien preparados, porque las oportunidades pueden llegar mañana", señaló.



Entre las novedades en la convocatoria, destaca la del joven argentino Giovani Lo Celso, que aún no debutó por el PSG, y del polaco Grzegorz Krychowiak, que ha llegado a jugar con el filial para no perder ritmo de juego.

