Prometen celulares con cambios de tecnología, mayor cobertura y menores costos

El 66% de los operadores de comunicaciones móviles del mundo indicaron que en los próximos dos años deberán reemplazar completamente sus sistemas de tecnología de la información, lo que forma parte de los costos que deberán afrontar para trabajar con nuevas tecnologías, expandir su cobertura y al mismo tiempo bajar sus costos.

Así lo indicaron desde la asociación GSMA, en el informe previo al congreso que se realizará desde el lunes en Barcelona y que se convirtió en la cita obligada de los reguladores y empresas del sector.



Una feria que comenzó como escenario para lanzamientos de los nuevos modelos de los teléfonos móviles, tendrá este año la particularidad de brillar con los nuevos servicios más que con el hardware para utilizarlos.



Inteligencia artificial, internet de las cosas y robótica son la previsibles estrellas de la exposición, en la que no faltarán los autos conectados, la casa conectada (especialmente por las soluciones de identificación biométricas) y las aplicaciones para la industria.



En la misma línea los riesgos de seguridad y privacidad y de la transparencia de los datos colectados por millones de sensores activados en el mundo, también tendrán un espacio protagónico en el Congreso que se extenderá hasta el 3 de marzo inclusive.



Los expertos esperan ver en la feria "cómo la tecnología entra en los procesos de negocio de sectores tan diferentes como la banca, los viajes, las fábricas o el sector energético".



Mientras los operadores de redes de comunicaciones, que ya han pasado la experiencia de migrar de una tecnología a otra, miran con atención las definiciones del estándard de 5G, evolución de la tecnología 4G de móviles que llevará de 1 gigabit por segundo a 10 gigabit por segundo el tope de velocidad de conexión.



Una de las principales razones para migrar de tecnología, es que cada vez habrá más dispositivos conectados.



La consultora global especializada Gartner predice que 20,8 mil millones de dispositivos estarán conectados a internet para 2020.

Para tener una idea del impacto de la llamada internet de las cosas, basta mencionar que IBM y VISA acordar aunar esfuerzas para que los consumidores puedan hacer pagos desde los autos, los lavarropas o la heladera.



Vuelve el concepto de que la heladera que hace la compra de leche cuando detecta que queda menos de medio litro, sin intervención del humano más que para autorizar el pago.



También la empresa Cisco estima que el crecimiento del los datos móviles se multiplicará por siente en los próximos cinco años.

Estas previsiones justifican la visión de los operadores de que deberán hacer un reemplazo completo del sistema de tecnología de la información (TI); para asegurarse que funcionen en el ecosistema que impone el 5g.



Según el reporte de GSMA, "aparte de los desafíos de infraestructura, los operadores móviles también se enfrentan a graves desafíos de seguridad y están asociados en la mente de los usuarios con la prestación de servicios seguros".



En ese sentido indicaron que el 37% de los encuestados "identificó la seguridad como el mayor problema que enfrenta la industria móvil este año", y el 61% dijo que para el consumidor el operador móvil es el responsable de "asegurar el ecosistema móvil".

Mientras las empresas encuentran la estrategia para monetizar el consumo de datos a las nuevas velocidades, la comunicación por voz, las viejas llamadas telefónicas, fueron calificadas por el 49,% de los empresarios como un servicio de bajo valor agregado y 16% dijo directamente que "no tiene futuro como fuente de ingresos".



