"Lo importante es que siempre gane la ciudad"

Estuvieron presentes, además, referentes de un amplio arco de instituciones de la ciudad, concejales y funcionarios; asimismo, Natalia Aquilino, en representación del programa Incidencia, Monitoreo y Evaluación de Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC).

También te puede interesar: D´Onofrio: “Lo que hizo Alario hay que valorarlo”

Boca y River recibirán más de 15 millones de pesos por la rescisión del Fútbol Para Todos

Alario: "Decidí quedarme un tiempo más en River"



"La evaluación es una necesidad marcada por el signo de los tiempos", manifestó el primer mandatario al dirigirse a los presentes. "La necesidad de que los dirigentes podamos ser evaluados por la comunidad", completó.





Un voto de confianza y compromiso



"Creo que han pasado muchas cosas en la Argentina y en el mundo, que han provocado un quiebre entre los representantes y los representados, por lo que se necesita reconstruir un vínculo mucho más fuerte de generación de confianza necesaria y básica para gobernar", explicó.



"Tenemos un debate público que se está dando en el Concejo Municipal, acerca de organismos de evaluación, y nosotros queremos invitarlos a todos a dar un salto hacia el futuro", enfatizó el titular del Ejecutivo. "Que Rafaela pueda ser líder en la Argentina también en procesos evaluatorios", destacó Castellano.



"Hoy nos toca ser oficialismo, mañana nos puede tocar ser oposición, pero lo importante es que gane siempre la ciudad, lo importante es que ganen los ciudadanos, y que gobierne quien gobierne, sepamos que lo que vamos haciendo sea cada vez mejor, que llegue a la mayor cantidad de gente y que fundamentalmente suceda con transparencia; en definitiva, que se hagan bien las cosas", afirmó.



"No se trata de que la política evalúe la política, sino que trascendamos ese vínculo, que rompamos ese círculo, para que ingrese la comunidad a través de sus instituciones y sea justamente allí en donde se indiquen los procesos que hay que evaluar y podamos rendir cuenta de evaluación", declaró en otro pasaje de su discurso el intendente.



"Mostrar no es lo mismo que demostrar, informar no es lo mismo que comunicar, nosotros no solamente queremos mostrar e informar, sino que queremos demostrar y comunicar, y esto es un proceso en red que nos involucra a todos", reflexionó.



"Sabemos que caminamos hacia un organismo de evaluación en el que la presencia de la comunidad será clave, sabemos que habrá aportes de todos los sectores, y dentro de esos sectores está también el sector político (la oposición, el Concejo), pero no puede ser el único sector; hay una necesidad imperiosa de incluir a la comunidad toda", agregó.



"Esto es lo que pretendemos hacer, esto es lo que tenemos que construir juntos, como hacemos las cosas siempre, y ojalá pueda ser un espacio desde el que Rafaela lidere un proceso de transparencia de políticas públicas que replique en toda la Argentina", enfatizó.



Asimismo, Castellano expresó su agradecimiento a todas las instituciones presentes. "Con ustedes construimos el día a día; si hay algo que tiene Rafaela como fortaleza Rafaela es que trabajamos, gestionamos, y conducimos los procesos de políticas públicas junto con las instituciones, en muchos ámbitos de participación".



Especial hincapié hizo en el "agradecimiento a los concejales, especialmente a los concejales de la oposición, porque que estén presentes acá para mí significa un voto de confianza pero también de mucho compromiso".

También te puede interesar: Variada programación para el fin de semana largo en el Cine Belgrano

Más de 4.000 personas disfrutaron de actividades culturales en "Verano Juntos"

El Anfiteatro brilló con la alegría y el ritmo de las comparsas rafaelinas



El Congreso



"El 22 de marzo tendremos la presencia de varios panelistas y la representación del sector académico, gubernamental y la sociedad civil, con la presencia de especialistas de diversas procedencias, incluso del extranjero", explicó Amalia Galantti, en referencia al congreso que marcará la primera actividad participativa en el marco de Rafaela Evalúa.



"En el diseño del seminario habrá una primera instancia de paneles abiertos a preguntas, y una segunda actividad por la tarde, consistente en talleres en los que las ideas y experiencias que conoceremos durante la mañana, serán base para el trabajo sobre cuatro temas principales: gasto público, políticas sociales, educación y desarrollo territorial", detalló.



"Seguidamente vamos a dar inicio a los foros de participación por sectores, que tendrán carácter presencial y virtual", amplió la funcionaria. "Ya pueden encontrar en la página web de la Municipalidad el enlace de Rafaela Evalúa, donde vamos a ir dejando toda la información y comenzando a transparentar este mismo proceso", acotó.



"Tanto las actividades que se están haciendo y que hemos hecho desde la firma del convenio con CIPPEC, y las capacitaciones internas, más esta misma actividad de hoy y una agenda de próximos encuentros, están disponibles en www.rafaela.gob.ar/evalua", especificó.

También te puede interesar: Francisco: "Me ayuda mucho pensar en el fútbol porque me gusta"

El fenómeno de “Moisés y los diez mandamientos" resucita el cine religioso



La perspectiva de las especialistas



Por su parte, Natalia Aquilino manifestó:



"Nos sentimos honrados de que Rafaela haya elegido a nuestra organización para ayudarnos en este proceso".



"La evaluación debe ser una función estratética del Estado. La Argentina en este contexto está extremadamente retrasada, en la región latinoamericana y con respecto a Europa, Argentina está atrasada 30 años en esta discusión. Nuestro rol en el CIPPEC es tratar de que esa discusión progrese y se tecnifique. En este contexto nos parece interesantísimo poder comenzar un diálogo con el municipio de Rafaela con toda la comunidad, con el poder legislativo local para poder pensar entre todos qué podemos hacer en materia de evaluación en Rafaela".



Por su parte, Cristina Díaz, especialista en evaluación de políticas públicas, ofreció una pequeña conferencia sobre el particular. Algunos pasajes se reproducen a continuación:



"Rafaela nuevamente está picando en punta, ahora con este tema".



"Debe desmitificarse la noción de evaluación como algo externo que viene a castigarnos o a premiarnos, y ver el sentido profundo. Evaluar es poner las cosas en relación a valores, contrastar lo que hacemos en relación con valores".



"En materia de evaluación, además de perderle el miedo a eso que puede ser montado para premiar o castigar, debe aparecer la noción de trabajar para mejorar. Es empezar a construir todas las precondiciones, los prerrequisitos que nos pueden permitir evaluar y evaluarnos, porque a veces tendemos a cosificarnos como actores políticos en un lugar determinado. Y hoy puedo ser oficialismo en la evaluación, pero mañana puedo ser oposición, entonces va a ser muy corta mi mirada, va a ser muy mezquina, va a ser un camino de fracaso la construcción de institucionalidad pública y el esfuerzo puesto en algo que me va a servir exclusivamente para el lugar en el que estoy hoy".



"Poner todos estos engranajes en movimiento para generar una institución que evalúe, que sirva, que controle, debe pensarse con una mirada más estratégica".



"El control no corresponde solamente al poder ejecutivo, ni a los concejales ni al órgano de contralor, es de la sociedad toda , por eso a mí me parece muy auspicioso que haya aquí tantos representantes de la sociedad civil, para generar políticas públicas y pensar cómo hacerlas más transparentes, cómo más equitativas y a la vez evaluarnos".

También te puede interesar:¿Cuántos años cumple Mirtha Legrand?

En la Península de Valdés ya se pueden avistar las primeras orcas