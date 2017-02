Salorio le presentó su renuncia a la Comisión Normalizadora de AFA

La Comisión Normalizadora tomó una medida fuerte y luego de le inició un sumario, luego lo separó de sus funciones. Argentina y Brasil se enfrentaron en Quito y Salorio sufrió una crisis nerviosa, donde fue insultado por hinchas “verde-amarelhos”, quiso subirse a la tribuna, donde el “profe” y los desafió a pelear.



Luego de la trifulca, la policía que estaba en el estadio Atahualpa desactivó los incidentes y el réferi del encuentro lo expulsó.



“Doy un paso al costado por los desmanejos que he vivido y el poco reconocimiento de una labor y logros de tanto años; no quiero que mis 22 años de trayectoria en dicha institución se vean marcados por lo acontecido, y no permitiré que me perjudiquen mi persona y mi profesionalismo”, indicó Salorio en su cuenta de Facebook.

“Agradezco a todos los que me apoyaron con sus llamados y mensajes”, indicó.

