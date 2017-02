Pérez deslizó que se irá “antes que llegue el nuevo presidente” de AFA

Armando Pérez, titular del Comité de Normalización, deslizó que dejará su cargo "antes de que llegue el nuevo presidente" de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en las eventuales elecciones de autoridades que se llevarían a cabo en marzo venidero.

El también máximo dirigente de Belgrano de Córdoba entregó señales respecto de que podría alejarse de su puesto en lo inmediato.



"Voy a tomar una decisión sobre mi futuro, inclusive antes de la elección a presidente de AFA", expresó.



Pérez, quien debió soportar problemas de salud durante su gestión al frente de la Comisión Regularizadora (designada por el Gobierno), remarcó al programa 'La voz del estadio' (Radio Brisas, 98.5, Mar del Plata) que "los dirigentes de los clubes grandes no me quieren porque yo quise que todos pagáramos las deudas contraídas con la AFA".

"En mi trabajo ya no hay cheques girados, ni deuda por 100 millones de pesos, entre los datos del balance que brindaremos públicamente antes de irme", sostuvo Pérez.



"Me quedará el sinsabor de no poder completar mi trabajo", resaltó el dirigente que fue nominado en su cargo, en julio pasado.



"Las críticas me afectaron pero uno debe contestar con la gestión", resumió Pérez, que dejaría su lugar para que sea ocupado por Javier Medín, otro de los componentes del Comité de Normalización de AFA.

