¿Cuáles fueron las ofertas de ESPN, Fox/Turner y Mediapro para televisar el fútbol argentino?

La AFA no informó los montos propuestas por cada interesado por razones de confidencialidad y le extendió a Fox/Tuner plazo hasta el miércoles próximo a las 15 para que corrijan "algo que está puesto en la presentación y no es vinculante con la oferta", según explicó Marcelo Tinelli, vicepresidente de San Lorenzo e integrante de la Comisión Audiovisual de la entidad rectora del fútbol argentino.

También te puede interesar: Conoce la agenda para simplificar los trámites que proponen AFIP y ARBA

¿Qué rescató La Armada Argentina?

El volcán Lanín, en alerta amarilla por los próximos 15 días

Pequeños productores santafesinos afectados por las inundaciones



Ese cuerpo especialmente designado, que componen los cinco clubes grandes más Huracán y Lanús, evaluará las condiciones de cada oferta hasta el jueves, y el viernes se aprobará la elegida durante la Asamblea de Representantes que se llevará a cabo en el predio de Ezeiza.



Tinelli aclaró que la empresa que resulte ganadora no será necesariamente aquella que haya formulado la mejor propuesta en términos económicos, ya que el criterio de elección tendrá en cuenta aspectos "cuantitativos y cualitativos".



La novedad de la jornada fue la irrupción del grupo catalán Mediapro, que en principio no figuraba entre los interesados, y también la baja de Consor, empresa estadounidense de propiedad intelectual.



La acto de apertura de sobres, a cargo del escribano Juan Carlos Forestier, se realizó en el tercer piso del edificio de Viamonte 1366 con la presencia de tres integrantes del Comité de Regularización, Armando Pérez, Javier Medín y Carolina Cristinziano; más Tinelli, Daniel Angelici (Boca), Jorge Brito (River), Hugo Moyano (Independiente), Víctor Blanco (Racing Club), Nicolás Russo (Lanús) y Claudio "Chiqui" Tapia (Barracas Central).



"Hoy es un día muy importante para la casa, tenemos la suerte de contar con tres ofertas por los derechos audiovisuales. Nuestra intención es ser lo más transparente posible pero por obvias razones no vamos a decir las cifras", se excusó Pérez.



Cada empresa, además de su oferta económica, presentó documentación sobre sus datos de constitución, los antecedentes, la capacidad económico/financiera, la garantía de solvencia, la acreditación de origen de los fondos, la propuesta de negocio y la calidad de servicio.



En el pliego de condiciones la AFA estipuló una base de 1.200 millones de pesos como llave del negocio y un pago mínimo de 3.000 millones por año para iniciar la nueva grilla televisiva, que entrará completamente en vigencia, con un servicio pago a definir, a partir de agosto próximo cuando los clubes de Primera División ya estén bajo la órbita de la Superliga.

También te puede interesar: AFA impone su propia relación de fuerzas en la reunión con la FIFA y la Conmebol

"Somos optimistas sobre el acuerdo y la vuelta del fútbol", aseguró Armando Pérez}

Lanzamiento de los Carnavales en el Anfiteatro



Esos 1.200 millones deberán ser liquidados como garantía una vez firmado el nuevo contrato y se sumarán a los 530 millones que los clubes recibirán de parte del Estado Nacional, en concepto de resarcimiento por la baja de Fútbol para Todos (FPT), para poder normalizar sus tesorerías y retomar la competencia a partir del primer fin de semana de marzo.



El temario de la reunión en el predio de Ezeiza será variado y crucial para el nuevo ordenamiento del fútbol argentino. En ella, lo primero que deberá realizarse es la aceptación de la baja de FPT, que tenía vigencia hasta mediados de 2019, y luego sí la aprobación del nuevo contrato con el actor privado, que será rubricado por un grupo de dirigentes especialmente designado.



Además, la Asamblea tratará la modificación del estatuto de la AFA, de acuerdo con las exigencias impuestas por la FIFA, determinará la creación de la Superliga -el cuerpo administrativo que organizará la Primera División a partir de la temporada siguiente- y fijará el nuevo calendario electoral para elegir al presidente que reemplace a Pérez, titular del Comité de Regularización.



La cesión de los derechos audiovisuales al nuevo socio de la AFA se realizará hasta 2022, con opción de extenderla por otros cinco años, y sólo comprende a competencias del ámbito local, pues la licencia internacional de televisación seguirá en poder de Torneos S.A. hasta diciembre de 2019.



El nuevo esquema entrará en vigencia desde agosto, en la siguiente temporada futbolística, por lo que la transmisión de los partidos del campeonato en curso mantendrá su gratuidad con las pantallas de Telefé y El Trece como principales reproductoras.



Esos canales abiertos pagarán 140 millones de pesos, suma que el gobierno nacional descontará del monto global acordado por la rescisión de FTP.



De todos modos, tanto Fox/Turner o ESPN podrían sumarse a la grilla este mismo semestre, pero con partidos de menor relevancia, que serían incluidos en algunas de sus señales, en caso que resulten los adjudicatarios de los derechos.

También te puede interesar: ¿Cuántas motos robadas se recuperaron con los operativos de tránsito en Rafaela?

La Escuela Municipal de Música abre las inscripciones a nuevos estudiantes

¿Cómo evitar a los acosadores en las Redes Sociales?