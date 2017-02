"Me parece raro que Del Potro no tenga un entrenador", señaló el técnico de Nishikori

"Me parece raro que Del Potro se maneje sin entrenador, es raro porque un coach puede ayudar mucho, ya sea guiando, sacando presión o con una mirada diferente", analizó Bottini, de 37 años, en una entrevista que concedió a Télam en la sala de jugadores del Buenos Aires Lawn Tennis Club.

El argentino se radicó hace una década en los Estados Unidos, luego de haber abandonado su carrera tenística, y entrenaba juveniles en la Academia IMG de Bradenton, del veterano coach Nick Bollettieri, fue allí donde conoció a Nishikori hace siete años.



El entrenador del japonés analizó el regreso de "Delpo" al circuito y lo que será la temporada 2017 del tandilense, el número uno del tenis argentino que alcanzó la gloria el año pasado cuando fue pieza clave para conquistar por primera vez la Copa Davis en Zagreb, tras haber superado a Croacia por 3-2.



"Del Potro protagonizó un año increíble con la Davis, los Juegos Olímpicos y hasta ganó un torneo (en Estocolmo). Fue inteligente en la manera que planeó su calendario y ahora también, porque comenzó con un buena pretemporada para ponerse fuerte y seguramente estará con todo su potencial", añadió Bottini.



"Respeto mucho sus decisiones porque atravesó una etapa difícil, solo él sabe lo que sufrió. Quizá ahora toma el tenis de otra manera y no desea tener a alguien detrás suyo exigiéndolo y presionándolo, pero cuando decida llamar a un entrenador puede conseguir a cualquiera", vaticinó el argentino.

El coach comentó que la presencia de un entrenador es "necesaria en el alto nivel" debido a que soluciona muchas cosas y es una suerte de "psicólogo" del tenistas, aportando detalles que suman.



Bottini indicó que el tandilense tiene "todas las armas para ser 'top ten' este año" y retornar a un selecto grupo en el que se encuentar su pupilo Nishikori, número cinco del planeta y máximo favorito al título en el Argentina Open, donde debutó con una victoria sobre Diego Schwartzman por 5-7, 6-2 y 6-2.



"Hace siete años que trabajo con Kei, nos comunicamos únicamente en inglés y pertenecemos a culturas totalmente diferentes, pero ya la relación está consolidada. Creo que tiene mucho potencial para seguir creciendo y mantenerse en el alto nivel del circuito", expresó Bottini.



Nishikori, ganador de 11 títulos de la ATP, fue medalla de bronce en los Juegos de Río 2016 y este año llegó a la final en Brisbane (perdió con el búlgaro Grigor Dimitrov) y a los octavos de final en el abierto de Australia, donde cayó en cinco sets ante el suizo Roger Federer en uno de los mejores partidos del torneo.



"Kei perdió con los campeones de Brisbane y Australia, ahora vinimos a la Argentina y después iremos a jugar en Río de Janeiro, la idea es seguir progresando sobre polvo de ladrillo para llegar bien a la temporada europea que concluye en Roland Garros", adelantó el coach del nipón.



Nishikori conquistó el ATP de Memphis sobre superficie de cemento cuatro veces consecutivas, en 2013, 2014, 2015 y 2016, y sin embargo este año prefirió no defender la corona durante esta semana y probar suerte sobre el polvo de ladrillo porteño, en un cuadro con muchos especialistas en canchas lentas.

"Entrenó duro, está con confianza, lo veo bien en Buenos Aires, a pesar que le tocó un cuadro duro. Ante Schwartzman sacó adelante un partido difícil, me gustó que haya sido a tres sets porque estuvo contra las cuerdas y no pudo relajarse jamás, y ahora lo espera Joao Sousa, un tenista que lucha mucho en polvo", indicó Bottini.



El entrenador del 'top ten' asiático, hincha fanático de River, reveló que le hubiera gustado llevar a Nishikori a ver un partido de fútbol, pero que por lo pronto lo hizo recorrer algunas parrillas porteñas y no mucho más, ya que ocupa la mayor parte del tiempo entrenando.



"Me hubiera gustado ver a River pero justo juega este viernes en San Juan. No hicimos mucho turismo, le gustó bastante la carne, aunque tampoco puede comerla todos los días, concluyó Bottini, quien atendió a Télam luego de haber completado la práctica con Nishikori en una de las canchas del Buenos Aires Lawn Tennis.