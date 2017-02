"Notamos un aplanamiento en las iniciativas de la provincia por la seguridad en Rafaela"

El encuentro se produjo como respuesta a un planteo que el primer mandatario rafaelino realizó al gobernador Miguel Lifschitz el lunes de la semana pasada, cuando este concurrió a nuestra localidad para encabezar el acto de apertura de sobres para la construcción del entubado del canal Norte.

En aquella oportunidad, la máxima autoridad santafesina comprometió la concurrencia del funcionario para tratar aspectos puntuales especialmente resaltados por el intendente, como la intensificación de operativos contra la comercialización de drogas, una mayor efectividad en el trabajo de la Policía Comunitaria, el retorno de los agentes de Gendarmería que nuevamente volvieron a ser retirados de nuestro medio, y mayores recursos para la Unidad Regional V, entre otros.



Estuvieron presentes en la reunión el presidente del Concejo Municipal, Silvio Bonafede; el diputado provincial Roberto Mirabella; el jefe de Gabinete del gobierno local, Eduardo López; el secretario de Desarrollo Social, José Luis Rossetto, entre otros funcionarios municipales y provinciales.



Posteriormente, los mencionados se dirigieron al barrio Fátima, para mantener un encuentro con el Consejo de Seguridad y referentes vecinales.

"Personalmente le planteé al gobernador Lifschitz algunos temas de suma importancia relacionados con la seguridad en nuestra ciudad", manifestó el intendente en declaraciones a la prensa luego de la reunión en su despacho.



"Nosotros observamos un aplanamiento en lo que respecta a la iniciativas por la seguridad que había tomado el gobierno provincial en el comienzo de la nueva gestión, con allanamientos antidrogas, mayor cantidad de efectivos en la calle, la coordinación con la Policía Comunitaria y finalmente la firma del convenio con Gendarmería para que sus agentes trabajaran en varios puntos de la ciudad", subrayó Castellano.



"Es la situación que le transmití al gobernador y que conversamos ahora con Rolando Galfrascoli, y esperamos que las respuestas vuelvan a aparecer", prosiguió. "Yo creo que cuando el estado pierde la iniciativa, la iniciativa la toma la delincuencia, y no podemos permitir que ello suceda", agregó.



"El planteo al gobernador fue hecho con la misma contundencia con que siempre lo hacemos, y como resultado hemos tenido esta reunión para avanzar en soluciones operativas y en retomar esa iniciativa que el Estado no debe perder nunca", subrayó.





Galfrascoli: "Vamos a poder mostrar rápidamente lo que la ciudadanía exige"



Seguidamente, el funcionario provincial, ante las cuestiones de los periodistas que aguardaron la conclusión de la reunión, manifestó que "en el marco de trabajo que establecimos el año pasado con el intendente y su equipo,, habíamos logrado un grado de compromiso mutuo y sobre todo de información que permitía que los trabajos que veníamos realizando cada uno, en la esfera de su competencia, sean conocidos: la provincia por el municipio y el municipio por la provincia, y de alguna manera habíamos logrado un nivel óptimo de trabajo, sobre todo para que la ciudadanía lo pueda percibir".



"Por los motivos que fueran, el intendente nos hace un planteo con vehemencia y firmeza, como debe ser, y nosotros creemos que el gobierno de la provincia sigue haciendo, y que el compromiso con el municipio de Rafaela es absolutamente pleno y total", aclaró.



"Hoy, en lo particular, me toca estar acá porque lo ha indicado el gobernador y el ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, y tanto el gobernador como el ministro tienen a Rafaela en el primer nivel de atención", enfatizó.



"Ahora logramos establecer ejes de corto plazo con el intendente y su equipo, y lo que establecimos como línea de trabajo y como objetivo en la mesa de trabajo con el intendente y su equipo, lo va a ver la ciudadanía de Rafaela en los próximos días: tareas investigativas, mayor presencia policial en la calle, reorganización de los recursos existentes, el crecimiento de la Policía Comunitaria (que es un pedido concreto que los tres mandatarios: el gobernador, el ministro y el intendente) para ponerla en mayor exigencia y que aborde más territorio, que sea más visible, que sea más penetrante su trabajo en la células de la sociedad y la comunidad, como fue pensada e ideada", detalló. "Lo vamos a llevar adelante", puntualizó.



"Son aspectos que con dialogo, con trabajo y con presencia en el territorio se van a ir resolviendo", afirmó. "Yo creo que nosotros, en Rafaela, hemos encontrado, el año pasado, un lugar para trabajar óptimo, considerando también que en esta ciudad hay un Ministerio Público de la Acusación comprometido, que trabaja, que hay una Fiscalía Federal y un Juzgado Federal que están a la altura de las circunstancias", enumeró.



"Así que me parece que con diálogo y mesas de trabajo conjunto los astros se van a alinear y vamos a poder mostrar rápidamente lo que la ciudadanía exige todos los días a su intendente", concluyó.





La escuela Peralta Pino



Interrogado Galfrascoli sobre la situación de la escuela del barrio Monseñor Zazpe, que sufrió seis ataques en dos meses, teniendo una dependencia policial enfrente, el funcionario provincial respondió:



"Fue un planteo concreto del intendente que nos llevamos, fue el primer planteo puntual que hizo el intendente en la reunión de hoy, junto con su equipo, y habrá respuesta, seguramente".

