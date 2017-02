Los gremios docentes muestran unidad y piden a Vidal nueva convocatoria a paritarias

Los gremios quieren seguir debatiendo.La decisión surgió de una reunión que se realizó hoy en La Plata y de la que participaron no sólo sindicatos que conforman el Frente Gremial Docente sino también la Unión Docentes de la provincia de Buenos Aires (Udocba).

"Unidad en las escuelas por mayor presupuesto para la Educación y por ningún docente por debajo de la línea de pobreza", fue la consigna que adoptaron en el encuentro en el que estuvieron Roberto Baradel por Suteba; Mirta Petrocini de la FEB; Inés Russo de Sadop; Edith Contreras de UDA y Miguel Díaz de Udocba.



En el primer encuentro de la Comisión Técnica Salarial, realizado el lunes 6 en La Plata, el gobierno provincial le ofreció a los gremios docentes un aumento del 18% anual, a abonarse en cuatro cuotas del 4,5% y atadas, cada una, al índice de inflación del INDEC, que los representantes sindicales rechazaron por considerarla "insuficiente".



Tras ese encuentro, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, manifestó que la propuesta del 18 por ciento de incremento salarial para los docentes bonaerenses "no es un techo" sino "un piso" y reclamó a los gremios que "la discusión se dé con los chicos dentro del aula".

Sin embargo, hoy los gremios volvieron a rechazar esa propuesta porque pretenden que primero se discuta la pérdida del poder adquisitivo del salario del año pasado, que estiman entre un 8 y 10 por ciento, y piden para este año un incremento del orden del 25 por ciento.

El titular del Suteba, Roberto Baradel aseguró que "esto es una paritaria no una guerra y el gobierno de la provincia y la propia gobernadora (María Eugenia Vidal) lo plantean en esos términos".



"Los docentes queremos ir a una paritaria y poder discutir la mejora del salario. Es legítimo que el gobierno lleve su número y un posicionamiento y también es legítimo que nosotros lo llevemos porque una negociación se trata de eso", graficó.



Baradel sostuvo que Vidal "asegura en los canales de televisión que propicia el diálogo pero no nos convoca" y aclaró que "nosotros no estamos buscando el conflicto pero parece que el gobierno ha decidido buscar un conflicto con los docentes".



"Estamos abiertos al diálogo, el que plantea lo de las medidas de fuerza es el gobierno que ha dicho que va a descontar los días de paro cuando no hemos declarado ninguna medida de fuerza", graficó.



En tanto, la titular de la FEB, Mirta Petrocini dijo que "nosotros no fomentamos el conflicto" aunque aclaró que "no vamos a sentarnos a negociar a la baja" en relación a la propuesta efectuada por el gobierno.

