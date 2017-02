Castellano pide que se apliquen descuentos a usuarios que no reciben un adecuado servicio de agua

Además, el primer mandatario rafaelino hará entrega de una copia de dicha carta al gobernador Miguel Lifschitz, en la tarde de hoy, cuando este concurra al Nodo Región 2 para presentar el plan de inversiones de la EPE y haga entrega de un aporte por la emergencia hídrica que sufre la región. La intención es que la máxima autoridad de la provincia esté al tanto del contenido de la carta y de la situación que atraviesa la ciudad.

También te puede interesar: Variada actividad de Verano Juntos durante el fin de semana

Rafaela Emprende fomenta la creación y el fortalecimiento de emprendimientos productivos

El Centro de Monitoreo detectó conductor alcoholizado

La agroindustria genera el 40% de las exportaciones argentinas



Los antecedentes



Cabe recordar que a fines de noviembre del año pasado, el intendente Castellano concurrió a la audiencia pública convocada por ENRESS en Santa Fe, donde planteó contundentemente la necesidad de que el Ente concurra a nuestra ciudad a realizar mediciones en la presión del fluido, y que se aplique en nuestro medio un tratamiento diferencial en cuanto al aumento tarifario previsto, ya que el servicio es en Rafaela a todas luces deficiente.



"Estuvimos en la asamblea del ENRESS, en noviembre pasado, donde llevamos claramente el reclamo para que el Ente venga a medir la presión de agua en la ciudad en Rafaela, en los barrios que sabemos que son los más complicados, y que lo haga en los días en que las temperaturas son más altas y la demanda es mayor; asimismo, solicitamos un tratamiento diferencial para Rafaela, porque los aumentos anunciados son absolutamente desproporcionados respecto de la calidad del servicio que tenemos", recordó el intendente luego del encuentro de hoy con los concejales.

También te puede interesar: Sarquís afirmó que la carne ovina bonaerense es de excelente calidad

Casi 200.000 evacuados por daños en una presa en California

Increíble convocatoria: Más de 350 jóvenes se inscribieron para ser parte del espectáculo Fuerza Bruta



"En base a esa petición, el ENRESS estuvo aquí haciendo mediciones durante el mes de diciembre, y de acuerdo con la información que se nos ha proporcionado, en la gran mayoría de los barrios la presión es inferior a la mínima que determina la ley, que es de siete metros de columna de agua", precisó el mandatario.



Al respecto, es pertinente remarcar que la Ley Provincial Nº 11.220 , que trata sobre la prestación y regulación del servicio de agua en todo el ámbito santafesino, estipula que "el prestador estará obligado a mejorar paulatinamente la presión de agua de modo de asegurar que el suministro se realice manteniendo una presión mínima disponible de 7 metros de columna de agua (mca) durante las veinticuatro (24) horas del día."





Descuentos en las tarifas



"En base a ello, y por resolución del ENRESS, deben efectuarse los descuentos a los vecinos que reclaman por no tener el servicio mínimo que la ley determina", agregó Castellano.



"Todos los concejales accedieron a firmar la carta, lo que demuestra que el tema es una política de estado y que no está atravesada por intereses partidarios, sino que trabajamos en conjunto en defensa de un servicio básico para la comunidad", ratificó.



"Una copia de esa nota entregaré personalmente al gobernador Lifschitz hoy, en la oportunidad que me encuentre con él en el Nodo, para que tome conocimiento de la situación real medida por el ENRESS en nuestra ciudad", puntualizó.

También te puede interesar: Último fin de semana cultural en Verano Juntos

El Punto Verde Móvil en el barrio Jardín

Atención comienzan las inscripciones para los Coros Municipales