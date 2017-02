Por la emergencia hídrica, se reunió el gobierno de Santa Fe junto al de Córdoba

Estuvieron presentes también legisladores de ambas provincias, entre los senadores provinciales que asistieron, estuvo presente Alcides Calvo (Dpto. Castellanos).

Luego de la presentación formal, se dio a conocer el informe técnico realizado durante los últimos días. En primer lugar, se hizo referencia a la situación de la laguna “La Picasa”, ubicada en el sur de la provincia de Santa Fe, y el comportamiento del río Carcarañá, el cual está íntimamente relacionado con el canal San Antonio de la provincia de Córdoba y parte de la provincia de Santa Fe.

También se analizó la situación del canal Vila-Cululú, con afluentes que están drenando de la provincia de Córdoba, principalmente desde el noroeste. En cada uno de los casos se hizo un análisis de la situación existente actualmente como así también los distintos proyectos a encarar en cada uno de estos temas hídricos que competen tanto a la provincia de Córdoba como a la provincia de Santa Fe.

En esta jornada se firmó además un convenio entre el Ministerio de Hidráulica de Córdoba y el Ministerio de Infraestructura de Santa fe, a fin de que los controles de canales clandestinos se desarrollen de forma simultánea. También se acordó que en caso de no exista una respuesta del Gobierno Nacional en la construcción de canales o bien de reservas hídricas, las provincias se harían cargo con sus propios recursos en primer término y luego se reclamaría al Gobierno Nacional.

La oportunidad fue propicia también, teniendo en cuenta que se encontraban presentes los ministros de la Producción de ambas provincias, para plantear la necesidad de trabajar en una legislación común en cuestiones de conservación del suelo y forestales, en las buenas practicas del uso de agroquímicos en la fomentación e incentivos de imponer más forestaciones en los campos y también principalmente en la implementación de un multi-seguro agrícola tanto por la provincia de Santa Fe y Córdoba. Para finalizar se estableció una nueva reunión de los equipos técnicos para la semana próxima, a fin de avanzar con los distintos proyectos que se han estudiado.

Terminado el encuentro, el senador Alcides Calvo manifestó; “En lo que a nosotros nos interesa, principalmente en el comportamiento del Canal Vila-Cululú, se estableció la elaboración de un plan director a través del Instituto Nacional del Agua, el cual se encuentra prácticamente finalizado. Además, se acordó avanzar en la firma de un convenio para la constitución de un comité inter-jurisdiccional entre ambas provincias, el cual luego deberá ser convalidado por el Gobierno Nacional. También se planteó la alternativa de comenzar a relevar todos los canales clandestinos que existen en ambas provincias, teniendo en cuenta que la provincia de Córdoba tiene ya constituida una policía ambiental. En ese aspecto me parece que también vamos a tener que trabajar en la provincia de Santa Fe para la constitución de una policía ambiental”.

“En conclusión, me parece una muy buena iniciativa que los gobiernos de Córdoba y Santa Fe se hayan reunido y que los legisladores podamos tener la posibilidad de hacer el seguimiento, lo que no se había hecho en estos últimos ocho años donde no tuvimos participación en los acuerdos y en los convenios que se habían firmados. Creo que como consecuencia de eso hoy sufrimos la falta de obra pública, la falta de control, la falta de participación, por lo que las lluvias han vuelto crítica esta situación, generando serios perjuicios para el Departamento”.