Violento asalto tras ingresar a la vivienda

Una pareja de ancianos vivió una pesadilla este martes cuando dos delincuentes ingresaron a su casa de Granadero Baigorria. Al principio se hicieron pasar por clientes del kiosco que los jubilados atienden en la parte de adelante de la vivienda. La violencia fue tal que a ella la tomaron del cuello, la tiraron al piso y le pisaron la espalda.

En contacto con la periodista Fernanda Rubio (El Tres), la pareja reconstruyó el episodio de terror que vivió cuando atendían su negocio este martes. "Me pidieron fiambre y alfajores, les dije que yo abría el negocio más tarde", comenzó la mujer, que fue quien se llevó la peor parte. En su brazo un moretón negro evidencia la brutalidad con la que la agarraron.

Al principio la mujer se negó a abrirles la puerta pero como le mostraron un arma –contó–, se asustó y los dejó entrar.

“(Uno de ellos) me agarró y me tiró al suelo y antes de tirarme al suelo, me agarró del cuello. Cuando caigo, el más agresivo, se sube arriba mío y me pisa la espalda”, relató. También golpearon a su marido a quien hirieron en la cabeza.

Entre los dos, se llevaron un televisor 42 pulgadas, mercadería del kiosco y medicamentos. "Lo único que dejaron fue mi documento", lamentó el hombre asaltado.

Fuente: Rosario3