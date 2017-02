Las declaraciones del ministro fueron "desafortunadas”

"Las declaraciones de Garibay revelan una profunda ignorancia de la grave situación que vive nuestra ciudad", manifestó el secretario de Gobierno y Ciudadanía, Delvis Bodoira.

El funcionario hizo referencia a las declaraciones del Ministro de Infraestructura y Transporte de la provincia, José Garibay, quien en su paso por la ciudad, el día lunes, afirmó que “Rafaela es un cliente másde ASSA” en lo que respecta al servicio de agua.

“ Fueron declaraciones desafortunadas, nos han caído muy mal. Decir que Rafaela es un cliente más, con los reclamos históricos que tenemos por la ausencia de un servicio esencial como es el agua potable, pedido que han acompañado todas las instituciones de la ciudad sin ningún tipo de especulación, es al menos un gravísimo error".

“ Decir que Rafaela es un cliente más es ignorar lo que sucede en la ciudad, pretender cobrar una tarifa por un servicio que no se presta y además con aumento, es una barbaridad.

Cómo le explicamos a los vecinos de nuestra ciudad, que abren la canilla y no sale una gota de agua, que van a tener que pagar la tarifa de igual modo porque para las autoridades del gobierno provincial “Rafaela es cliente más” para la empresa.



"Rafaela no es un cliente más! Rafaela es una ciudad que tiene una cantidad de barrios que no cuentan con servicio vital en cantidad y calidad, Rafaela es una ciudad que no puede seguir creciendo y desarrollándose porque no tiene agua potable", agregó Bodoira.

Posteriormente dijo que "Rafaela es una ciudad que reclama desde hace años por el acueducto, obra estratégica que viene siendo prometido por los gobernadores del partido que gobierna la Provincia desde hace muchos años".

"Rafaela a través de su Intendente Luis Castellano, en la audiencia pública solicitó a las autoridades del ENRESS que vengan a la ciudad y recorran los barrios afectados por la falta de agua, verifiquen la situación que afecta a tantos vecinos y que no se les cobre por un servicio que no tienen", añadió.

“ Este pedido fue respaldado por los concejales del oficialismo y la oposición en una misma línea por considerar que éste es un tema de Estado, que trasciende lo partidario”