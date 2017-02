Una mujer pasó doce horas con una cucaracha viva: ¿Donde se encontraba?

Una trabajadora doméstica de 42 años sintió algo extraño en su nariz pero intentó no preocuparse hasta que se dio cuenta de que algo adentro suyo se movía. Luego de una operación encontraron al insecto cerca de su cerebro.

Todo empezó un martes por la noche, cuando Selvi se despertó de repente con una sensación de picor en la nariz. Trató de ignorarla pero luego de varias horas se dio cuenta que tenía dentro algo que se movía.

"No podía explicar la sensación pero estaba segura de que era un insecto", le dijo al diario New Indian Express. "Cuando se movía, tenía una sensación como de quemazón en los ojos", describió.

Por la mañana fue al doctor pero tuvo que pasar por cuatro centros médicos distintos hasta que, finalmente, un equipo logró poner fin a su pesadilla.

Después de que un escáner confirmara la presencia de algo en la base del cráneo, los médicos del Stanley Medical College usaron una luz y un endoscopio nasal para ver dentro de la cabeza de Selvi y comprobaron que se trataba de un insecto vivo: una cucaracha adulta.

"Parecía que no quería salir", dijo el doctor Shankar, director del departamento de otorrinolaringología del hospital, según publica el diario The Times of India.

En efecto los doctores trataron primero de extraerlo con una aparato succionador, pero no tuvieron éxito. Finalmente tuvieron que usar también un fórceps. En total Selvi pasó 12 horas con el insecto dentro de su cabeza.

Fuente: Diario Registrado