¿Que pasó con el PAMI y con la entrega?

El PAMI dejó de pagarles a las ópticas desde agosto, por lo que en algunas provincias decidieron dejar de entregarles los lentes a los jubilados de forma gratuita, como les corresponde. Son varias las provincias en las que el organismo acumuló deudas multimillonarias.

Los jubilados de PAMI tienen un 100% de descuento en anteojos dentro de la cobertra médica. Cada lente cuesta $ 244, debido a que el convenio fue firmado en abril de 2015. No obstante, las privadas piden actualizar el precio a $ 700.

El presidente de la Cámara Argentina de Óptica (CADEO), Mario Soltak, explicó que desde este mes las ópticas suspendieron la provisión gratuita en la Ciudad de Buenos Aires, algunos municipios del Conurbano y también en Misiones y Jujuy. "Hace seis meses que PAMI no nos paga y aún no resolvieron nada. Nos dijeron que en marzo empezarían a pagar, pero no sabemos cuánto y a qué precio. Algunas provincias pueden mantener la entrega de lentes, pero otras ya tienen problemas muy serios de caja", detalló.

No existe una cifra unificada del pasivo acumulado desde agosto, pero en CADEO estiman que alcanza los $ 100 millones en todo el país.

El 22 de enero, en el programa de Mirtha Legrand, Carlos Regazzoni, titular del organismo, había sido consultado por la deuda impaga. En su momento el funcionario había alegado en enero que "el PAMI está pagando en tiempo y forma las prestaciones como nunca antes lo hizo". Sin embargo, aún no se canceló.

Desde PAMI comentaron que "mañana se abonará lo adeudado", aunque no supieron precisar el monto ni qué provincias verán la respuesta a su reclamo.

Fuente: El Destape