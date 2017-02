En Vaca Muerta hay proyectos de hotelería 4 y 5 estrellas, afirmó el titular de turismo neuquino

El secretario de Turismo de Neuquén, Andrés Méndez, explicó a Télam que por iniciativa del gobernador provincial, Omar Gutiérrez, desde el área a su cargo se elaboró un "master plan" que incluye a las localidades de Añelo -cabecera del departamento del mismo nombre- Aguada San Roque y Los Chihuidos, vecinas al yacimiento.

Al margen de las posibilidades turísticas mencionadas, el eje de la propuesta en Vaca Muerta es el "shale tour" -en referencia al tipo de roca que genera el hidrocarburo no convencional del yacimiento- y consistirá en recorridos por los lugares donde se realiza el proceso productivo.

Al respecto, Méndez comentó que debido a que las compañías petroleras llevan personal de muchos otros lugares a Vaca Muerta, "se trata de una propuesta para quienes lleguen a trabajar o para los que vayan propiamente por turismo".



"Queremos que los neuquinos mismos y visitantes de todo el país y extranjeros conozcan Vaca Muerta y la actividad petrolera in situ", agregó.



En sentido, señaló que los visitantes "sabrán qué es una fractura, qué es el shale -una lutita que se halla a 3.000 o 4.000 metros de profundidad-, dónde se elije la arena para esa fractura, que lleguen a los yacimientos, a las bases; por supuesto, con la idea de que se dimensione de qué se trata la actividad", añadió.



Sobre la participación de las las empresas petroleras, respondió que "hay predisposición de parte de las operadoras" y precisó que "particularmente pretendemos que sean parte del proyecto los yacimientos de Loma Campana, Loma de la Yegua y Sierra Blanca, en manos de YPF, Shell, y Total", respectivamente.









El titular de Turismo neuquino aclaró que "no solamente el shale tour es un producto definido, sino que también hay senderismo, avistaje de aves, paleontología, arqueología, el volcán Auca Mahuia, que conforman una combinación de productos turísticos que nos permiten darle un salto distinto".



"Aquí hay mucha gente que se involucra; no solamente los prestadores", advirtió, y señaló que "están los crianceros, los pobladores, quienes desarrollan actividades crianceras desde hace 100 años".

También reveló que se proponen desarrollar "el turismo rural, a partir de la gastronomía neuquina; por ejemplo con el chivito, que es uno de los alimentos centrales de la gastronomía provincial".



"Nosotros hemos puesto en marcha lo que denominamos Sello Distintivo de la Gastronomía de Neuquén -expresó- para lo que elegimos cinco alimentos básicos que los restaurantes y las casas de comida tendrán que poner en su carta para que nosotros los podamos distinguir: trucha, ciervo, piñón, pera y chivito".



En cuanto a los atractivos en torno a Vaca Muerta, mencionó "el cañadón de Las Cárceles, que es similar al Cañón del Colorado, pero amarillo, donde se puede avistar cóndores y se practica aladeltismo, rappel, todo lo que tiene que ver con el turismo activo".



"También está el volcán Auca Mahuida -continuó-, que es un área natural protegida por la provincia donde hay restos paleontológicos de extraordinaria riqueza, hay cuevas y es uno de los atractivos más importantes de la zona".









Otros sitios que destacó Méndez son las formaciones geológicas "Los Vigilantes, muy cerca de Añelo" y la pesca, "sobre todo en el río Limay, donde se pesca salmón, marrón y pejerrey".



El plan que incluye el Centro Paleontológico del lago Los Barreales, y sus excavaciones con fósiles de dinosaurios; el Museo de Sitio arqueológico mapuche; las bardas, ideales para deportes de montaña, y los ríos Neuquén y Limay, correntosos y adecuados para el canotaje.



Sobre la capacitación de la población local, explicó que "el primer paso es el relevamiento de los atractivos turísticos, que tanto Añelo como Aguada San Roque y Los Chihuidos propongan jerarquizar, y en ese contexto, que además incorpora a los prestadores de servicios, la hotelería y la gastronomía, habrá una capacitación por parte de la Subsecretaría de Turismo de Neuquén".

"Lo que necesitamos es ordenar las iniciativas de forma tal que el turista, cuando viste el sitio, se encuentre con una oferta organizada en hotelería, excursiones, gastronomía, servicios de no solamente la industria petrolera sino también de la actividad turística", acotó Méndez.



El master plan estratégico, dijo, "viene conversándose hace muchísimo tiempo; los municipios no se sentían en condiciones de recibir turismo, pero hoy la infraestructura y el equipamiento que han puesto en marcha les ha permitido pegar el salto, y lo quieren hacer ordenadamente".



"Por eso participa el gobierno de la provincia a través de la Subsecretaría de Turismo, para que a través de este plan podamos no solamente ordenar las ideas sino definir pautas de manejo de la actividad".



A esto, agregó: "Nosotros acabamos de preparar una guía de inversiones en la cual la provincia pretende ponderar la hotelería de cuatro y cinco estrellas a través de cuatro o cinco destinos turísticos, uno de los cuales es Añelo".



"Lo bueno -siguió- es que hay varios proyectos de inversión en marcha, en materia de hotelería de cuatro y cinco estrellas, que nos hace pensar que la actividad se podrá desarrollar normalmente".