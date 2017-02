"El cambio climático nos pone ante el desafío de nuevas y más amplias inversiones en cuanto a desagües"

El lunes por la mañana, en la plaza Italia del barrio homónimo, tuvo lugar el acto de apertura de sobres de la licitación correspondiente a la obra de la segunda etapa del entubamiento del Canal Norte.



Encabezaron el encuentro el intendente Luis Castellano, el gobernador Miguel Lifschitz, el vicegobernador Carlos Fascendini y el ministro de Infraestructura y Transporte de Santa Fe, José Garibay.



En la oportunidad se conocieron las ofertas de nueve empresas, que serán analizadas por los equipos técnicos en los próximos días para dar lugar a la adjudicación correspondiente.



La obra implica, además del entubado principal, la construcción de desagües secundarios. Se trata de una obra emblemática, en tanto dará solución a excesos hidráulicos, disminuyendo tiempos y áreas de anegamiento. Permitirá, asimismo, mejorar la calidad de vida de los vecinos del sector en lo que a saneamiento respecta.



Al dirigirse a los presentes, el intendente manifestó: "es un momento importante, porque esta obra viene desde hace bastante tiempo gestionada, y nosotros, en el gobierno del exintendente Omar Perotti, pudimos hacer la primera etapa, y a partir de allí quedó la resolución de esta segunda que pasa por tres barrios: Italia, Barranquitas y parte de Virgen del Rosario".



"La necesidad de poder llevar adelante esta obra tiene que ver con nuestro plan de saneamiento hidraúlico de la ciudad, que hemos diseñado hace varios años con quien es el flamante Secretario de Recursos Hídricos, Juan Carlos Bertoni, por cuya designación felicito", agregó Castellano.



"Con él y su equipo estuvimos trabajando en lo que fue el Plan Maestro de Desagües de la ciudad de Rafael,a y la verdad es que no nos equivocamos en ese momento en tomar como política de Estado la inversión en desagües; de hecho, este cambio climático ratifica aún más esa decisión, que hoy tiene en la ejecución del canal Norte un nuevo avance", agregó el primer mandatario.



"Recuerdo que ni bien asumió el gobernador anterior Antonio Bonfatti, habíamos planteado la necesidad de proseguir esta obra del canal Norte, que en ese momento costaba 27 millones de pesos; hoy estamos licitándola por 128 millones de pesos", precisó el titular del Ejecutivo. En es sentido, axpliocó que "son montos imposibles de financiar por un municipio; sin el apoyo del gobierno provincial y nacional nosotros no pudiésemos llevar adelante el proceso de cumplir ese plan maestro de desagües".



"Es una obra que no sólo va a contribuir a menojar la salida y la evacuación del agua sino también al saneamiento: yuyos altos, ratas, situaciones complicadas que se dan en un canal que es difícil de limpiar, y que además implica peligro por el desmoronamiento de las viviendas, y todo lo que viven los vecinos a diario", ejemplificó. "Trabajar en ese proceso de saneamiento no solamente es trabajar en la mejora de los desagües sino en la salud de los barrios directamente vinculados y de toda la ciudad", acotó.



"La obra tiene mucha trascendencia, señor gobernador", dijo en otro pasaje de su alocución, dirigiéndose al primer mandatario provincial, "porque es largamente esperada por los vecinos de la ciudad y largamente reclamada por el municipio de Rafaela; y hoy estamos dando un puntapié inicial de un proceso que no debe detenerse porque el cambio climático ha venido para quedarse y nos pone ante el desafío de nuevas y más amplias inversiones en cuanto a desagües", puntualizó.



Por su parte, el ministro José Garibay afirmó que la licitación "es un acontecimiento por el cual la ciudad de Rafaela ha venido trabajando desde hace tiempo; es la continuación, la segunda etapa, de este importante canal, un proyecto jerárquico que va a permitir sanear una gran área, y cuya magnitud en cuanto a inversión hace imposible que la localidad pueda hacerle frente".



"El gobierno provincial ha comenzado a desarrollar un importante plan de infraestructura, ha solicitado oportunamente el endeudamiento a la Lesgislatura para poder hacer frente a la importante demanda que tenía la provincia en todo el territorio", continuó el funcionario. "Esta es una de las obras que va a ser financiada con ese recurso extraordinario que ha autorizado la Legislatura", agregó.



"La obra es importante desde el punto de vista hídrico y urbano, ya que van a quedar entubados más de 800 metros de este canal Norte, con un conducto de seis metros de ancho por 2,80 metros de altura, lo que muestra la jerarquía de esta obra que se va a complementar con dos conductos pluviales", detalló.



Finalmente, el gobernador Miguel Lifschitz, destacó que la relevancia de la obra "que vamos a poner en marcha no más de 60 días".



"Recuerdo haber venido a Rafaela, incluso antes de ser gobernador, y siempre me hablaban de dos prioridades: el entubamiento de canal Norte y el desvío de transito pesado; afortunadamente pudimos poner en marcha rápidamente la licitación del desvío, y seguramente la empresa, que es una empresa local, pondrá en marcha la obra, y se ha comprometido a hacerla en menor tiempo de lo previsto", prosiguió la autoridad santafesina.



"Son obras de un enorme impacto, porque mejoran las calidad de vida de los barrios, eliminan zonas comflictivas y permiten pensar en desarrollos urbanísticos más importantes", continuó. "Esto forma parte del trabajo conjunto con comunas y municipios de la provincia; de otra forma sería imposible avanzar si no tuvieramos esa compatibilidad de prioridades y proyectos, ese esfuerzo compartido para lograr que las obras se puedan llevar adelante", precisó.



También estuvieron presentes en el acto el diputado provincial Roberto Mirabella; la diputada provincial Clara García; el secretario de Recursos Hídricos de Santa Fe, Juan Carlos Bertoni; el secretario de Protección Civil de la provincia, Marcos Escajadillo; el subsecretario de Auditoría y Control del gobierno provincial, Omar Saab; el secretario de Obras Públicas de la Municipalidad de Rafaela, Luis Ambort; el jefe de Gabinete del municipio, Eduardo López; el coordinador de la Región II (Nodo Rafaela), Pablo Pinotti; el presidente del Concejo Municipal, Silvio Bonafede, ediles, autoridades provinciales, municipales y vecinos del barrio,representantes de empresas y asociaciones civiles.





Visita al PAER



Luego del acto, el gobernador Miguel Lifschitz y el intendente Luis Castellano, a instancias de este, se dirigieron al Parque de Actividades Económicas (PAER) para analizar junto al presidente del PAER, Diego Turco, y otras autoridades empresariales, la realización de obras de infraestructura necesarias en el lugar, fundamentalmente pavimentación.