Insólito lo que hizo esta pareja con su beba

Para muchos podrá parecer una exageración, una actitud de mal gusto o una muestra de demencia. Sin embargo, las declaraciones de Charlotte Szakacs suenan sinceras: "Sé que no es la mejor opción para todas las personas pero para nosotros era muy importante tener ese rato como familia y poder mimar a nuestra hijita. Hasta que no estés en nuestra posición, nunca podrás saber cómo se siente perder a tu hija, imaginárselo no llega ni siquiera a la mitad del dolor", pronunció en las redes sociales, declaraciones reproducidas por el diario Mirror.

Sus palabras aparecieron en respuesta a la polémica que generaron una serie de fotografías que compartieron en la web: Charlotte Szakacs, de 21 años, y su marido Attila, de 28, perdieron a su beba Evlyn que apenas vivió un mes por problemas de alteraciones genéticas. Sin embargo, no hicieron el funeral inmediatamente, sino que pasaron 16 días con el cuerpo sin vida, incluso fotografiándose en un paseo familiar.

La pareja británica accedió a esta llamativa modalidad de duelo, incluso con la ayuda del hospital donde la pequeña Evlyn fue atendida desde su nacimiento: el cuerpo de la beba permaneció acomodada en una cuna refrigerada y hasta permitieron que la pareja disfrutara de algunos paseos, antes de llevársela a su hogar y hacer el funeral.

Evlyn nació el 13 de diciembre de 2016 y pesó 2,4 kilos, aunque los médicos le advirtieron a la familia que no tenía mucho tiempo de vida. La razón explicada fue que en la semana 20 de gestación le detectaron una malformación en los cromosomas. Como resultado, la beba nació con el cerebro liso, vías respiratorias atrofiadas y una aorta demasiado angosta.

También te puede interesar: Una mujer se arrojó a un lago helado para salvar al perro que estaba a su cuidado

Le destrozó el auto a martillazos porque no le pasaba la cuota alimentaria

Cerraron mas fabricas y hay mas despidos

Hasta el 10 de enero de 2017, pasó varias semanas con respirador y sondas, hasta que sus padres tomaron una difícil decisión: "Evlyn fue trasladada al hospital el 10 de enero y nunca la vi tan calmada. Pudimos acunarla y acariciarla bien por primera vez durante una hora hasta que apagaron el ventilador", expresó la madre en el relato publicado en una web que creó especialmente para contar la historia de Evlyn. Facebook bloqueó el sitio en las últimas horas.

Fuente: Diario Registrado