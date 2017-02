El terrible relato de la joven atacada por el anestesista

"Yo estaba igual de drogada que él y en ningún momento tuve una acción involuntaria", relató. Y agregó: "Yo me quería meter en el baño y al final me di cuenta de que no dejaba de pegarme. Entonces, salí afuera de la casa de él y empecé a pedir ayuda. Él seguía pegándome, diciéndome que me iba a matar. Me cagó a palos".