Tuvieron que darle tres puntos en el ano tras sufrir un terrible accidente

Sin embargo, con lo que no contó la joven fue con una estructura de hierro, diseñada para poner todo tipo de calzados, que poseía unos pequeños fierros. El baile le costó tres puntos en el ano y una vacuna antitetánica.

El video, publicado por la propia joven a través de su cuenta de Twitter, alcanzó los 36.000 retweets y los 80.000 'me gusta'.

so I ended up with a pole up my bum Saturday night and had to have 3 stitches on my arse cheek and a tetnus jab, how was your weekend? pic.twitter.com/JYTB95FgII