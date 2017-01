Cine en los Barrios se renueva

El evento tendrá lugar en la Plaza Dr. Laureano Maradona (Lavalle, entre F. del Signore y J. Arias. Barrio San José), y se invita al público a llevar sus lonas o reposeras, como así también repelente para mosquitos.



Cine en los barrios hasta el año 2016 presentó en cada entrega una película nacional, en esta edición reversiona su programación apostando a la selección de seis cortometrajes argentinos, producidos en diferentes puntos del país y que responden a distintos géneros.



Así, se presentarán contenidos que no suelen verse en otros espacios o pantallas, producciones de gran calidad técnica y artística, realizados íntegramente en nuestro país por realizadores de Rafaela, Tucumán, Córdoba, Rio Negro y Buenos Aires.



Con esta programación la intención es fomentar producciones cortas de toda la Argentina, de calidad e internacionalmente premiadas, poniendo en manifiesto que el audiovisual nacional se encuentra a la altura del cine internacional. La propuesta propicia también a la formación del público, y a satisfacer la a aquellos cinéfilos atentos a las diversas alternativas de la producción nacional, presentando cortometrajes a los que de otro modo es complejo acceder.



En caso de mal tiempo, el evento se trasladará a la Vecinal del Barrio San José (Lavalle y B. Manera).



Descripción de los cortometrajes:



Lunes libre:

Ficción, 2016. Rafaela. 13 minutos.

SINOPSIS

Ciudad de Rafaela, Argentina. Un día lunes laboral se ve en las calles. Pablo, un alumno de cuarto grado, espera en la vereda frente al colegio. Con el sonido del timbre los niños ingresan, pero Pablo no. Como observador recorre varias calles hasta llegar a una parada de ómnibus, donde emprende una gran aventura. Frente a un bosque educativo desciende y con expectante curiosidad, entra. Explora varios senderos reflexionando sobre todo lo que observa. Al final de su estadía se da cuenta que no existen días libres y que las situaciones cotidianas son un aprendizaje que a veces ignoramos.

FICHA TÉCNICA

Dirección: Leonardo Tregnaghi

Guión: Leonardo Tregnaghi

Producción: Alejandra García

"Lunes libre" fue realizado con el apoyo del programa ESPACIO SANTAFESINO convocatoria 2015-2016



Doña Urbenza:

Animación, 2015. Córdoba. 3 minutos 40 segundos.

SINOPSIS

La pastora lleva sus ovejas a lo alto de la montaña en busca de un momento especial.

FICHA TÉCNICA

Dirección: Juan Manuel Costa

Animación: Agustín Touriño

Muñecos: Luis Liendo

Fotografía: Juan Manuel Costa

Interprete musical: Mariana Carrizo

Film ganador de múltiples premios nacionales e internacionales.



El insomnio del artista:

Animación / Fantasía, 2014. Tucumán. 11 minutos.

SINOPSIS

Una noche, harto de no conciliar el sueño, el artista pretende superar su insomnio levantándose a pintar. Sin embargo, algo insólito y extraordinario ocurrirá con sus pinturas cuando éstas al ser pintadas, cobran vida.

FICHA TÉCNICA

Dirección y Animación: Mauricio Vides Almonacid

Guión: Bernardo Vides Almonacid/ Mauricio Vides Almonacid

Dirección de arte: Marina García

Música original: Amadeo López

Técnica: Stop Motion/ 3D estereoscópico

Este corto fue premiado en varios festivales nacionales e internacionales. Nominado al STARTFEST 2015 y al Hollywood Music In Media Awards 2015. Y ganador del Premio INCAA TV al mejor cortometraje.



Nehuén y la cueva de los dinosaurios. Capítulo 1: Buitrerraptor:

Ficción, 2014. Patagonia. 15 minutos.

SINOPSIS

Nehuén, un estudiante de paleontología, explora un cañadón y descubre huellas de dinosaurios que lo llevan hasta una misteriosa cueva. Cuando ingresa, ve que en sus paredes hay cuadros con dibujos de dinosaurios y conoce a Bernandino, el dueño del lugar. Bernandino le cuenta que con la ayuda de esos dibujos y mucho ingenio, en la cueva se revelan los secretos de increíbles dinosaurios. Nehuén emprende la investigación: recibe una pregunta y sale a buscar la respuesta con un artista plástico y revelará el secreto de un dinosaurio patagónico.

FICHA TÉCNICA

Director: Pablo Degliantoni

Guión: Ariel Ferraro

Producción General: Lara Decuzzi

Elenco: Nehuen: Maxi Quito Kühn, Bernardino: Gabriel Abayú, Paleoartista: Jorge González

Paleontólogos: Leonardo Salgado, Sebastián Apesteguía, Fernando Novas, Rodolfo Coria, Juan Canale, Tito Cabazas

"Buitrerraptor" es el Capítulo 1 de la Serie documental infantil "Nehuén y la cueva de los dinosaurios" que cuenta con 13 capítulos, filmados en la Patagonia argentina, en las provincias de Río Negro, Neuquén y Chubut. Ganadora del concurso SERIES FEDERALES 2013-2014 para el Canal infantil PakaPaka. Emitida en canal UNLP de La Plata.



La ventana abierta:

Cortometraje ficcional basado en el cuento "The open window", de Saki, 2015. Buenos Aires. 10 minutos.

SINOPSIS

Un hombre viaja al campo de una tía lejana en busca de paz y tranquilidad. Pero al llegar, se entera de una tragedia ocurrida allí, que mantiene a la casa y a la familia entera detenidas en el tiempo.

FICHA TÉCNICA

Dirección y guión: LUCILA LAS HERAS

Producción: PABLO ANZOÁTEGUI

Este corto fue premiado en más de 20 festivales nacionales e internacionales.



Fantástico:

Ficción, 2015. Buenos Aires. 8 minutos.

SINOPSIS

Una hermosa joven ve su tarde de estudio interrumpida por un hombre que intentará conquistarla con una elaborada historia acerca de viajes en el tiempo.

FICHA TÉCNICA

Guión y dirección: Tomás Sposato

Protagonizado por Manuela Fernández Vivian y Facundo Martin.

Ganador como mejor cortometraje en Mar del Plata film fest 2015. Premiado en múltiples festivales nacionales e internacionales.