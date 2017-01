Más de 20 detenidos por el incendio forestal más grande en su historia

En lo que constituye ya la mayor catástrofe forestal en la historia de Chile, personal de Carabineros detuvo ya a unas 21 personas sospechadas de originar incendios en un total de 290.000 hectáreas de bosques en siete regiones del país, causando al menos 10 muertos, según datos provisionales.



Según la Corporación Nacional Forestal de Chile (CONAF), se quemaron unos 2.899 kilómetros cuadrados de bosques, distribuidos en 142 focos ígneos en todo el país, de los cuales 51 están controlados, 77 en combate y 14 extinguidos.



En las últimas horas, cuatro personas que circulaban en un automóvil fueron detenidas cuando se les incauto una importante cantidad de material "acelerante", según explicaron voceros de los Carabineros, a quienes los sorprendidos in fraganti reconocieron que se dirigían a quemar pastizales.



En tanto, el portal de noticias T13.cl accedió de manera exclusiva a una escucha telefónica que realizó la fiscalía, donde ex funcionarios de Bomberos, identificados como Mauricio Catejo y Alex Jara, quienes son vinculados en al menos dos focos de incendios en Coltauco y en la región de O’Higgins.



Para la fiscal a cargo de la investigación, Marcia Allende, en las conversaciones telefónicas se puede identificar claramente que “estas personas están conscientes y conocen la diferencia entre el bien y el mal, que en el fondo judicialmente determinamos con dolo, y con estos antecedentes, ambos ex funcionarios corren el riesgo de recibir hasta 20 años de cárcel”.



Sobre los damnificados, la presidenta Michelle Bachelet anunció esta mañana una serie de subsidios que se les entregará con el fin de reconstruir y reparar algunas viviendas, dos de los objetivos que cumplirán estos aportes económicos entregados por el Estado.

El Boeing 747 SuperTanker continuará en Chile durante una semana más en el combate de los incendios, al que se le sumará en los próximos días el avión Ilyushin Il-76, ofrecido directamente por el presidente Putín al Gobierno de Chile.